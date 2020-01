Ces codes sur «Netflix» qui facilitent l’accès aux contenus LGBT

Il existe un moyen plus efficace que les rubriques «catégories» ou la barre de recherche de la plateforme de streaming. Vous avez l’habitude des «heat codes» ou raccourcis des jeux vidéo ? Sachez qu'ils existent aussi sur Netflix.

Sans révéler de " contenus secrets ", ces codes permettent de s’y retrouver plus vite dans le large catalogue de la plateforme de diffusion continue (streaming).

Comment ça marche ? Il suffit d’entrer l’url suivant : http://www.netflix.com/browse/genre/ suivi d’un code à trois, quatre ou cinq chiffres.

Cette technique est bien plus efficace que les recherches via les catégories ou la barre de recherche de Netflix. Car ceux-ci mélangent tous les contenus LGBT, quel que soit leur format.

Voici la liste de ces fameux codes :

5977 pour les films LGBT

7120 pour les comédies LGBT

500 pour les drames LGBT

3329 pour les romances LGBT

1471454 pour les films étrangers LGBTQ

4720 pour les documentaires LGBT

65263 pour les émissions télé LGBT

Tapez http://www.netflix.com/browse/genre/500 et vous aurez accès aux drames gais et lesbiens. Et ainsi de suite.

De quoi perdre moins de temps à trouver le bon contenu...