La personne qu’on a connu comme le Ken humain déclare s'être «toujours sentie Barbie»

Vous l’avez déjà vu à la télé (dont sur Celebrity Big Brother UK) ou sur les réseaux sociaux. Rodrigo Alves, connu pour son addiction aux opérations de chirurgie esthétique et qui se surnommait le Ken Humain, vient de dévoiler qu’il considère désormais comme une femme.

À ce jour, Rodrigo Alves a subi plus de 80 opérations de chirurgie esthétique dont une «rénovation complète du visage» pour un montant estimé à plus de 900 000 $, pour ressembler à son idole, Ken, la célèbre poupée mannequin et fiancé de Barbie. Mais après avoir déclaré se considérer comme non-binaire elle dit finalement assumer son identité de femme. Âgée de 36 ans, la Brésilienne dont le père est multimiliardaire a dépensé une fortune en chirurgie.

«Pendant des années, j'ai essayé de vivre comme un homme, malgré un mal d’être. Je me suis fait implanter six abdominaux, de faux muscles, refais le visage au complet, mais dans le fond, je me mentais à moi-même. Je suis connu sous le nom de Ken, mais à l'intérieur, je me suis toujours sentie comme Barbie. Je suis une femme et j'ai ce sentiment que j'en étais une depuis très longtemps. Maintenant, mon corps va correspondre à mon état d'esprit.»

Fidèle à elle-même, elle va donc retourner sous le bistouri pour mieux correspondre à la femme qu’elle veut être. Elle va procéder à une vaginoplastie, une implantation mammaire, une opération de féminisation du visage avec un lifting des yeux, des lèvres ainsi que le retrait de sa pomme d'Adam. «Ca sera incroyable de pouvoir non seulement dire au monde entier que je suis une femme, mais l’être complètement», a-t-elle indiqué. En 2018, son père, un milliardaire brésilien craignant que son fils ne change de sexe, avait menacé de lui couper les vivres s'il recommençait à se travestir. Une décision sur laquelle il serait revenu.