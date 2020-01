Le passé d’un lutteur homophobe ressurgit !

De son vrai nom Dylan Miley, Lars Sullivan (31 ans) est depuis octobre 2013 un lutteur membre de la fameuse World Wrestling Entertainment (WWE). L’année 2019 avait bien commencé pour lui et sa popularité allait toujours plus grandissante. Mais lors d’un combat en juin, il a subi une blessure au genou, ce qui l’a retiré du jeu temporairement. Mais ce qui pourrait être plus grave, un passé qu’il voulait taire a refait par deux fois surface. Ça n’augure rien de bon pour la nouvelle année… Lars Sullivan est si admiré qu’il a eu droit à des cartes Topps (équivalent des cartes de la LNH) et à une figurine Mattel ! Mais la roue tourne…

En mai 2019, SportsIllustrated et Paste confirmaient les rumeurs et accusations portées à l’encontre du catcheur depuis au moins novembre 2018.

Entre 2007 et 2013, sous les pseudos de Disenfranchised et de ElPerfecto, il s’est rependu en propos haineux sur le blog Bodybuilding.com. Ses cibles préférées? Les femmes, les Noirs, les Hispaniques, les musulmans… et les gais. Voici deux exemples de ses commentaires homophobes. Ils sont datés de juillet 2012 :

« Je n’ai pas vraiment de sentiments de haine envers les gais. Cela fait juste partie d’un humour qui est le mien et que j’aime explorer. L’homophobie, le racisme, le sexisme, ce sont toutes des choses rigolotes à mettre en lumière dans le bon environnement (entre hommes hétéros). » « Il semblerait qu’on a bossé avec un brave gai et que ça a été bizarre. Il n’aurait eu aucune gêne pour raconter à ses collègues ses relations sexuelles avec d’autres hommes ? Je suis désolé, mais c’est là que je voudrais marquer une nette délimitation. Lui faire comprendre qu’il n’a aucune valeur dans la société : c’est un paria. »

Lars Sullivan a tenté de calmer le lynchage médiatique en s’exprimant d’une façon convenue :

« Il n’y a aucune excuse pour les remarques inappropriées que j’ai faites il y a des années. Elles ne reflètent pas mes convictions personnelles ni qui je suis aujourd’hui, et je m’excuse auprès de tous ceux que j’ai offensés. »

La WWE a sanctionné le champion d’une amende de 100 000 dollars en rappelant ses valeurs :

« La WWE soutient une culture d’inclusion, quels que soient le sexe, la race, la religion ou l’orientation sexuelle. Nous nous engageons à embrasser tous les individus, comme en témoigne la diversité de nos employés, performeurs et fans dans le monde entier. »

Puis, le 28 décembre dernier, le lutteur refaisait les manchettes après qu’un Internaute ait dévoilé sur Reddit l’avoir reconnu pour sa participation à des films pornos gais. C’est son tatouage DM sur son épaule droite – en partie recouvert – qui l’a trahi.

L’information a été reprise sur RingSideNews, un site important pour les amateurs de lutte professionnelle.

Sous le pseudo de Mitch Bennett, il a tourné en 2009 au moins un solo et un duo avec Derreck Diamond, chez RandyBlue. Dans ce duo, Mitch/Dylan/Lars embrassait son partenaire et s’est fait sucer.

Une histoire qui rend compte de ce qu’est un homophobe — également misogyne et raciste dans son cas —, il a tellement peur que ses pulsions homosexuelles se voient qu’il en rajoute dans la démonstration de son rejet des gais. Un effet connu de la haine de soi…

Le compte Twitter de Lars Sullivan est désormais désactivé.