L’ex-porn star Macanao Torres s’est suicidé

D’après des proches, c’est peu après 20 h que le jeune homme de 35 ans est monté sur le toit de l’immeuble où se trouve son appartement et s’est jeté dans le vide. Une fin tragique pour l’ex-porn star gay espagnole qui avait annoncé à regret sa retraite il y a trois ans.

Dix ans après ses débuts dans la porno gaie, Macanao Torres avait fait cette annonce sur les réseaux sociaux :

« Aujourd’hui, le 8 octobre 2016, cela fait 10 ans que j’ai signé mon premier contrat pour tourner dans un film (jalifstudio) et cela fait depuis pas mal de temps que je pensais à ma retraite. J’ai conscience que je ne cesserai jamais d’être Macanao Torres, personnage dont je suis très fier, et qui n’a cessé de tourner, de se produire à des live shows et d’être invité à des événements. Mais plusieurs raisons m’amènent à arrêter. Je ne vais pas entrer ici dans des détails, parce que ce n’est pas l’endroit le plus adéquat et que je m’en expliquerai lors d’une interview. La seule chose que je peux dès à présent dire c’est que l’industrie du porno d’aujourd’hui est différente de celle d’il y a 10 ans. Elle s’est dégradée, d’année en année les prix baissent depuis que j’ai commencé en 2006, et cette dégradation semble n’avoir pas de fond… »