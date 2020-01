Kevin Hart admet qu'il a été «immature»

Kevin Hart était prêt à tout aborder dans un documentaire diffusé sur Netflix et il admet qu'il a été «immature» dans la gestion de la controverse qui a suivi ses tweets homophobes.

Dans une nouvelle série documentaire en six parties sur le comédien, Kevin Hart: Don't F ** k This Up, Hart aborde franchement le sujet de sa sériede tweets homophobes, ainsi que la controverse qui a contraint le comédien de 40 ans à se retirer comme animateur de la cérémonie des Oscars en2019 parce que les tweets ont refait surface, alimentant des réactions violentes et des accusations d'homophobie contre la star.



Alors qu'il s'est excusé pour les tweets — qui lui ont valu les félicitations de la droite conservatrice — il revient également sur la manière qu’il a géré la situation. Composée de six épisodes, cette série documentaire retrace l’année mouvementée que vient de vivre Kevin Hart, entre les tournées et les controverses. L’humoriste et acteur américain évoque sans détour le scandale qu’a suscité son infidélité et surtout sa décision de renoncer à présenter les Oscars devant la polémique déclenchée par des tweets homophobes qu’il avait publiés il y a une dizaine d’années.

«Je n'ai aucun problème à dire que je me suis trompé»

Hart dit que la polémique lui a donné une leçon d’humilité.

«J'ai raté une occasion de dire simplement que je ne tolère aucun type de violence de quelque manière que ce soit, sous quelque forme que ce soit, pour qui que ce soit.» «J'ai réellement fouèré. «Au lieu de concèder mon erreur et de m’excuser, je me suis limité à répéter sur toutes les plateformes: « j’en ai déjà parlé. Je ne crois pas devroir revenir sur ce sujet». «J'ai été immature.»

Ce père de trois enfants, qui avait dit dans un spectacle que «la pire chose qui pourrait lui arriver c’est que l’un de ses fils lui annonce qu’il est gai», a ensuite indiqué qu'il «aurait pu faire mieux» dans la gestion du scandale et de la polémique qui en a suivi.