Un étudiant condamné à la prison à vie pour avoir violé près de 50 hommes

La justice britannique a condamné lundi 6 janvier un étudiant indonésien décrit comme «le pire délinquant sexuel de l’histoire» du Royaume-Uni à une peine de prison à vie. Il était accusé d’avoir violé près d’une cinquantaine d’hommes, qu’il droguait à la sortie des bars

Lundi 6 janvier, Reynhard Sinaga, 36 ans, a été jugé coupable de viols, tentatives de viols et agressions sexuelles sur 48 hommes entre 2015 et 2017 par un tribunal de Manchester. Mais la police a estimé le nombre de ses victimes, dont il filmait le calvaire sur son téléphone, à au moins 190. Sa peine de prison à perpétuité est assortie d’une période de sûreté de 30 ans, durant laquelle il ne pourra pas être libéré.

’étudiant en géographie abordait ses victimes, des jeunes hommes ivres, à la sortie de boîtes de nuit dans le centre de Manchester. Il les attirait chez lui en leur proposant de les héberger ou de prendre un verre et leur donnait des sédatifs, probablement du GHB selon le parquet, avant de les violer lorsqu’ils étaient inconscients.

Reynhard Sinaga, surnommé Rey, était plus âgé que ses autres amis étudiants, mais son physique fluet lui donnait l’air plus jeune. The Guardian, qui a dressé son portrait, assure qu’il n’a jamais caché sa sexualité à Manchester, où il était un habitué de Canal Street et du Gay Village, quartier où l’on trouve de nombreux bars fréquentés par la communauté homosexuelle. Il est juste gentil, doux et inoffensif, a déclaré un de ses amis au Guardian.

Ses amis disent qu’ils n’avaient pas connaissance de ses actes criminels. Certains l’avaient pourtant entendu se vanter d’expériences avec des hommes hétérosexuels. Il leur aurait même montré des images de ses victimes évanouies et l’un d’entre eux plaisantait sur les cadavres d’hommes qui s’entassaient sous son lit.

Mais Reynhard Sinaga assurait que ces hommes étaient consentants, qu’ils faisaient semblant de dormir, ou qu’ils n’assumaient pas, en définitive, leur souhait d’avoir une expérience homosexuelle avec lui.

Le jeune homme aux lunettes noires à monture épaisse, qui aimait les selfies, vivait dans un appartement confortable qu’il finançait a priori grâce à l’argent de son père, banquier en Indonésie. Il fréquentait une église chrétienne, semblait être toujours en vacances et sortait beaucoup.

Selon The Guardian, Sinaga a étudié à l’Université de Manchester à partir d’août 2007 pour obtenir une maîtrise en sociologie. En août 2012, il a commencé à étudier à l’Université de Leeds pour décrocher un doctorat en géographie, qu’il n’a jamais terminé. Il a présenté sa thèse, intitulée Sexualité et transnationalisme chez les hommes gais et bisexuels sud-asiatiques à Manchester, en août 2016, mais elle n’a pas été validée.

Selon un de ses amis, cité par The Guardian, il voulait éviter de retourner en Indonésie où il n’aurait pas pu vivre son homosexualité ouvertement Et, pour cela, son intention était de poursuivre le plus longtemps possible des études hors de son pays.

Le soir venu, celui que plusieurs décrivent comme un sympathique étudiant se transformait en prédateur sexuel. Il recherchait des jeunes hommes ivres, isolés de leurs amis pour les emmener dans son appartement. En juin 2017, il a finalement été dénoncé par l’une de ses victimes, un gars de 18 ans qui a repris connaissance en plein viol et a réussi à s’enfuir en emportant le téléphone portable de son agresseur.

Lors de leurs investigations, les forces de l’ordre ont retrouvé de nombreuses images de ses actes, équivalent à 250 DVD. Ces vidéos de viol ont permis aux enquêteurs de confondre Reynhard Sinaga, qui affirmait qu’il s’agissait de relations consenties.

Il gardait des objets appartenant à ses victimes comme trophées, a précisé le parquet, le qualifiant de pire délinquant sexuel connu de l’histoire du Royaume-Uni.

À l’énoncé du verdict, la juge Suzanne Goddard a déclaré :