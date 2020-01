Le créateur de la série «Ugly Betty», retrouvé mort à l'âge de 45 ans

Silvio Horta, le créateur de la série Ugly Betty, a été retrouvé mort ce mardi dans une chambre de motel à Miami. Il avait 45 ans.

Son agent a confirmé son décès, sans confirmer la nature de celui-ci, à plusieurs médias, dont Variety et The Independant. Selon des sources de Variety, Silvio Horta serait mort de blessure par arme à feu, qu’il se serait infligée à lui-même.

Silvio Horta, américain d’origine cubaine, est né à Miami en 1974. A 19 ans, il fait son coming-out gay auprès de sa famille. Auteur de plusieurs scénarios non produits, il écrit en 1998 le scénario du film satirique pour adolescents Urban Legend, et crée deux courtes séries de science-fiction, Jake 2.0 et The Chronicle.

En 2006, il adapte une telenovela colombienne, Yo soy Betty, la fea («Je suis Betty la moche ») pour la chaîne américaine ABC. Ugly Betty, avec America Ferrera dans le rôle-titre, racontait l’histoire d’une Américaine d’origine mexicaine de 22 ans qui obtenait un poste dans un prestigieux magazine de haute couture.

Ugly Betty a duré 4 saisons, de 2006 à 2010, et a connu une grande popularité. Plusieurs personnalités, comme Victoria Beckham ou Lindsay Lohan, y ont fait une apparition. La série a gagné deux Golden Globes, celui de la Meilleure série comédie et de la Meilleure actrice pour America Ferrera en 2007. Silvio Horta était le showrunner et l’auteur principal de la série.

L’actrice d’Ugly Betty lui a rendu hommage sur Instagram, se disant « choquée et le cœur brisé ». « Son talent et sa créativité nous ont apporté à moi et à beaucoup d’autres tellement de joie et de lumière. Je pense à sa famille et ses proches qui doivent ressentir beaucoup de douleur maintenant – et à la famille Ugly Betty qui ressent cette perte si profondément. »

Eric Mabius, qui jouait le rôle de Daniel, le patron de Betty Suarez dans la série, a également partagé sa tristesse sur Twitter. « [Silvio] écrivait les plus belles scènes, pour chacun d’entre nous (…). Je suis vide maintenant. »

De nombreux fans et personnalités d’Hollywood, comme Dustin Lance Black, le scénariste d’Harvey Milk, ou le coiffeur et influenceur Kyle Krieger, ont également rendu hommage au travail et à la personnalité de Silvio Horta.