Azur Lime, afin d’hydrater et d’entretenir votre barbe

Les démangeaisons de votre barbe, qu’elle soit courte ou longue, font parties de votre quotidien? Ce n’est plus une fatalité ! Vous êtes à la recherche d’un soin qui sublimera votre barbe en un clin d’oeil ? Ne cherchez plus ! Une fois de plus la ligne italienne Proraso s'inspire des gentlemen modernes et du savoir-faire historique de la marque pour créer des soins uniques dédiés à l'entretien de la barbe et de la moustache.

Sa nouvelle collection Azur Lime offre trois qui soins s’agrémentent d’une délicate fragrance de citron et d’orange, de feuilles de menthe et de baies de genévrier. Voici les trois soins que nous avons essayés :

Baume à Barbe Azur Lime

Le Baume à Barbe Azur Lime adoucit les poils lors de la pousse et atténue l’inconfort des premières semaines de croissance de la barbe. Il agit également sur la peau pour atténuer les sensations de tiraillements désagréables. Une fois testé, vous ne pourrez plus vous passer de ce soin sur-mesure procurant une agréable sensation de fraîcheur à l’application. Votre barbe ne démange plus, votre peau est hydratée et légèrement parfumée de la fragrance effervescente d’agrumes délicatement mentholée. Ce Baume à Barbe soulage les démangeaisons et agit contre les désagréments liés à chaque étape de croissance de la barbe. La barbe et la peau retrouvent confort et souplesse.

Baume à Barbe Azur Lime, 100 ml

L’huile à Barbe Azur Lime

Véritable best-seller, cette huile est formulée pour une barbe épaisse et touffue à apprivoiser, à assouplir, à protéger et à soigner. Elle nourrit les poils en profondeur, apporte douceur, souplesse et brillance naturelle. Cette Huile à Barbe nourrit et protège toutes les barbes instantanément. Ses ingrédients vedettes ? L’huile de graines de tournesol, l’huile d’avocat et l’huile de noix de macadamia. Assouplie, lissée et apprivoisée la barbe retrouve toute sa splendeur !

L’huile à Barbe Azur Lime, 30 ml

Shampoing à barbe Azur Lime

Avez-vous déjà pensé à toutes les petites choses auxquelles votre barbe est exposée chaque jour ? Comme vos cheveux, votre barbe est sujette aux agressions extérieures : transpiration, nourriture, pollution, cigarette… Longue ou courte, elle a besoin d’être nettoyée en profondeur pour retrouver douceur et éclat ! Avec ce shampoing doux, la barbe est parfaitement propre, revitalisée, douce et soyeuse. Vous serez également conquis par son agréable parfum Azur Lime : une effervescence d’agrumes délicatement mentholée. Ce rituel est a effectuer deux à trois fois par semaine mais peut être réalisé quotidiennement si nécessaire. Simple et efficace ! Ce Shampooing pour Barbe Azur Lime est spécifiquement adapté à la nature du poil pour nettoyer et protéger la barbe sans l’agresser, ni votre peau d’ailleurs ! Avec ce shampoing doux, peu moussant, votre barbe est débarrassée de ses impuretés et retrouve douceur et éclat !

Shampoing à barbe Azur Lime, 200 ml

La nouvelle collection Azur Lime de Proraso offre la fraîcheur du citron et de l’orange, accentuée par la présence de feuilles de menthe. Un coeur de notes de baies de genévrier introduit les surprenantes notes de musk, bois et patchouli. La sensation de fraîcheur est intense !