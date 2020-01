Voici les nominations aux GLAAD Media Awards

Les nominations aux GLAAD Media Awards ont été officiellement annoncées, avec Adam Lambert, Lil Nas X et Mika en lice pour le prix de l’artiste musical.

Adam Lambert, Lil Nas X et Mika ont tous été nominés pour un GLAAD Media Award.

La liste restreinte complète a été révélée avant la cérémonie du 16 avril à Hollywood, avec GLAAD (l’Alliance Gay et Lesbienne Contre la Diffamation) reconnaissant les meilleurs dans tous les domaines du monde du divertissement.

Dans la catégorie des artistes musicaux exceptionnels, le trio de stars se trouve donné le feu vert aux côtés de Melissa Etheridge, Tegan et Sara, Young M.A., King Princess, Kevin Abstract et Kim Petras.

La liste restreinte des films à grande diffusion voit le biopic de Sir Elton John ‘Rocketman’ en compétition avec ‘Judy’, ‘Downton Abbey’, ‘Bombshell’ et ‘Booksmart’, tandis que ‘Killing Eve’, ‘Batwoman’ et ‘Star Trek: Discovery’ composent les nominés de la série dramatique éclectique.

Pendant ce temps, le prix Outstanding Comedy Series a des goûts de «Brooklyn Nine-Nine» et «Schitt’s Creek» face à «Work in Progress», «Vida», «The Other Two» et plus encore.

Ailleurs, ‘RuPaul’s Drag Race’, ‘Queer Eye’ et ‘Bachelor in Paradise’ sont en lice pour le prix du programme de réalité, avec ‘Overwatch’ et ‘Apex Legends’ parmi ceux nominés dans la catégorie des jeux vidéo.

Il a déjà été annoncé que Taylor Swift recevrait le prestigieux Vanguard Award lors de la cérémonie de cette année pour ses efforts soutenus dans la promotion de l’acceptation LGBTQ.

La présidente et chef de la direction de GLAAD, Sarah Kate Ellis, a déclaré dans un communiqué: “Qu’il s’agisse de se lever courageusement contre les élus anti-LGBTQ pour attirer l’attention sur le besoin urgent de protéger les personnes LGBTQ contre la discrimination par le biais de la loi sur l’égalité, Taylor Swift utilise fièrement sa capacité unique d’influencer la culture pop pour promouvoir l’acceptation des LGBTQ. À une époque de division politique et culturelle, Taylor crée de la musique qui unit et appelle son énorme fan à prendre la parole et à appeler au changement. ”

GLAAD Media Awards – nominations sélectionnées:

Film exceptionnel – Large diffusion:

«Bombshell» (Lionsgate)

‘Booksmart’ (United Artists Releasing)

‘Downton Abbey’ (Focus Features)

‘Judy’ (Attractions en bordure de route)

‘Rocketman’ (Paramount Pictures)

Film exceptionnel – Sortie limitée:

«Adam» (Wolfe libérant)

‘Brittany Runs a Marathon’ (Amazon Studios)

«Fin du siècle» (The Cinema Guild)

‘The Heiresses’ (Divertissement de 1844)

‘Kanarie’ (Breaking Glass Pictures)

«Pain & Glory» (Sony Pictures Classics)

‘Portrait d’une dame en feu’ (NEON)

‘Rafiki’ (Mouvement cinématographique)

‘Socrates’ (Breaking Glass Pictures)

«Ce n’est pas Berlin» (Samuel Goldwyn Films)

Documentaire exceptionnel:

«5B» (RYOT Films)

«Gay Chorus Deep South» (MTV)

«Leitis in Waiting» (PBS)

«État de fierté» (YouTube)

«Perruque» (HBO)

Série dramatique exceptionnelle:

‘Batwoman’ (The CW)

«Milliards» (Showtime)

«Euphoria» (HBO)

«Killing Eve» (AMC)

‘The L Word: Generation Q’ (Showtime)

«Le politicien» (Netflix)

‘Pose’ (FX)

‘Shadowhunters’ (Forme libre)

‘Star Trek: Discovery’ (CBS All Access)

‘Supergirl’ (The CW)

Série de comédie exceptionnelle:

«Brooklyn Nine-Nine» (NBC)

«Chers Blancs» (Netflix)

«Dickinson» (Apple TV +)

«Un jour à la fois» (Netflix)

«Les deux autres» (Comedy Central)

‘Schitt’s Creek’ (Pop)

«Éducation sexuelle» (Netflix)

«Superstore» (NBC)

«Vida» (Starz)

«Work in Progress» (Showtime)

Épisode individuel exceptionnel (dans une série sans personnage LGBTQ régulier):

‘Love’ – ‘Drunk History’ (Comedy Central)

«Assassiné à une mauvaise adresse» – «Law & Order: SVU» (NBC)

«Combustion spontanée» – «Facile» (Netflix)

«Cet être extraordinaire» – «Watchmen» (HBO)

‘Two Doors Down’ – ‘Dolly Parton’s Heartstrings’ (Netflix)

Téléfilm exceptionnel:

‘Deadwood: The Movie’ (HBO)

«Laissez-le neiger» (Netflix)

«Rent: Live» (FOX)

«Transparent: Musicale Finale» (Amazon)

‘Trapped: The Alex Cooper Story’ (à vie)

Série limitée exceptionnelle:

‘Mme. Fletcher ‘(HBO)

«La ligne rouge» (CBS)

‘Contes de la ville’ (Netflix)

«Quand ils nous voient» (Netflix)

«Années et années» (HBO)

Programmation exceptionnelle pour les enfants et les familles:

‘Andi Mack’ (The Disney Channel)

«Le chevalier le plus courageux» (Hulu)

«High School Musical: The Musical: The Series» (Disney +)

«La maison bruyante» (Nickelodeon)

‘Monsieur. Ratburn et la personne spéciale ‘-‘ Arthur ‘(PBS)

«La vie moderne de Rocko: Static Cling» (Netflix)

«She-Ra et les princesses du pouvoir» (Netflix)

‘Steven Universe: The Movie’ (Cartoon Network)

‘A Tale of Two Nellas’ – ‘Nella the Princess Knight’ (Nick Jr.)

‘Twelve Forever’ (Netflix)

Programme de réalité exceptionnelle:

‘Es-tu l’élu?’ (MTV)

«Baccalauréat au paradis» (ABC)

«Je suis du jazz» (TLC)

‘Queer Eye’ (Netflix)

«RuPaul’s Drag Race» (VH1)

Artiste musical exceptionnel:

Adam Lambert, «Velvet: Side A» (More is More / Empire)

Brittany Howard, «Jaime» (ATO)

Kevin Abstract, ‘ARIZONA BABY’ (Question Tout / RCA)

Kim Petras, ‘Clarity’ (Bunhead)

King Princess, ‘Cheap Queen’ (Zelig / Columbia Records)

Lil Nas X, ‘7’ (Columbia)

Melissa Etheridge, «The Medicine Show» (ME Records / Concord)

Mika, ‘My Name Is Michael Holbrook’ (Casablanca / Republic Records)

Tegan et Sara, ‘Hey, je suis comme toi’ (Sire)

Young M.A, ‘Herstory in the Making’ (M.A Musique / 3D)

Jeu vidéo exceptionnel