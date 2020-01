Un musée parisien critiqué pour un partenariat avec un musée du Qatar

Le Palais de Tokyo, musée d'art moderne propriété de la ville de Paris, a suscité l'indignation dans le monde de l'art après avoir annoncé un partenariat avec un musée d'État au Qatar, un pays où l'homosexualité est illégale alors que l'insitition parisienne se présente comme LGBT-friendly.

Le Palais de Tokyo à Paris collabore avec le Musée Mathaf Arabe d'Art Moderne sur une exposition intitulée «Our World is Burning» (Notre monde brûle), dans le cadre de l'Année de la Culture Qatar-France 2020.

L'exposition entend offrir une «vision pleinement politique de la création contemporaine internationale vue du Golfe», selon le site Internet du Palais de Tokyo. Mais les critiques ont noté l'hypocrisie d'un centre d'art qui se positionne comme favorable aux LGBT, travaillant aux côtés d'un pays qui punit l'homosexualité avec jusqu'à sept ans de prison.

Les personnes LGBT au Qatar peuvent également être mises à mort en vertu de la charia, bien qu'il n'y ait aucun cas connu où la peine de mort ait été appliquée.

«Cela fait partie de la stratégie éhontée et à long terme du gouvernement qatari pour corrompre la société française et adoucir sa position sur les questions des droits de l'homme dans la région du golfe Persique», a déclaré Yves Michaud, directeur à la retraite de l'École nationale supérieure des Beaux-Arts au journal The Art Newspaper.

Répondant aux critiques du journal, le Palais de Tokyo a souligné qu'il ne travaillait pas en partenariat avec l'État du Qatar mais avec un musée (géré par l'État). «Le Palais de Tokyo a toujours été sensible à l'apparition de nouvelles structures et le travail accompli par Mathaf au Moyen-Orient nous a paru trop méconnu en France et en Europe. Le programme des expositions de Mathaf est très pertinent et ouvert à la diversité», a-t-il ajouté.

Des manifestations sont attendues avant l’ouverture de l'exposition le 21 février. «La communauté gay se battra pour l'annulation de l'exposition», a déclaré l'artiste azerbaïdjanais et militant LGBT Babi Badalov.