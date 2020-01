La communauté LGBT chinoise apprécie une pub inclusive d’Alibaba

L’entreprise chinoise Alibaba a diffusé une publicité pour des apéritifs mettant en scène un jeune couple homosexuel. Et c’est un événement en soi…

Pour le Nouvel An chinois, Alibaba (L'Amazon chinois) a souligné l’existence de couples de même sexe au sein de la population chinoise homosexuelle. Dans une pub d’une vingtaine de secondes, la plateforme chinoise de commerce électronique montre un jeune homme rentrer chez sa famille pour célébrer la nouvelle année, et leur présenter son petit ami, « Kelvin » – non sans susciter l’étonnement de certains proches.

Une publicité pour des graines et des noix séchées, qui a largement circulé sur les réseaux sociaux chinois…. Comme l’indique l’agence de presse Reuters, « des groupes gais ont remercié le geste d’Alibaba pour son humour de bon goût et sa subtilité« . « Le Nouvel An chinois est le moment de la réunion familiale et de l’inclusion, et cette pub est une expression créative pour célébrer une telle occasion« , a développé l’entreprise dans un communiqué.

En Chine, la représentation des couples homosexuels est rare, à cause de la « dissuasion du gouvernement » ou de « censure franche« .