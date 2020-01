Fierté littéraire présente un spectacle multidisciplinaire alliant l’humour et la chanson, Une Chance que je ris!,le lundi 20 janvier à 20 h au bar le Cocktail.

Intitulé Une chance que je ris, ce spectacle mettant en scène des artistes de la diversité sexuelle et d’identité de genres se donne pour mission de vous faire rire. C’est vrai que parfois la vie n’est tellement pas drôle. Alors, aussi bien rigoler un peu pour une fraction du prix d'une thérapie. Et on rira pour une bonne cause, pour aider au fonctionnement de la Maison Plein Cœur, un organisme impliqué qui soutient les personnes vivant avec le VIH à Montréal.

Une brochette d'artistes dont Mark Hrynioch, Luc Boily, Pascale Cormier, Julie Vaillancourt, Thomas Leblanc, Angélique Duruisseau et Denis-Martin Chabot seront sur scène avec Barbada de Barbades qui animera la soirée.

Rappelons que Fierté littéraire célèbre la littérature queer sous toutes ses formes, dont l’humour, ainsi que ses auteurs et autrices, qu’ielles soient binaires ou non-binaires. Elle organise des activités littéraires notamment pendant le Festival Fierté Montréal.

Billets : 25 $ à l'avance (Incluant TPS, TVQ et frais de service) / 30 $ (incluant TPS et TVQ) à la porte /VIP : 35 $ à l'avance seulement (Incluant TPS, TVQ et frais de service), inclut une place réservée et une consommation.

Pour achat de billets à l’avance

Pour plus d’info : Denis-Martin Chabot, directeur, Fierté littéraire 514-946-7079

Bar Cocktail, 1669 rue Sainte-Catherine Est à Montréal.