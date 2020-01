Facebook supprime des pubs anti-PrEP

Sous la pression des associations LGBT+ qui l’exigeaient depuis le début septembre, le réseau social Facebook a retiré des publicités mensongères sur la PrEP dont la présence était

La réaction du réseau social s’est pourtant fait attendre. Facebook a retiré lundi 30 décembre, certaines publicités relayant de fausses informations sur la prévention anti-VIH, notamment la PrEP (prophylaxie pré-exposition), commercialisée sous le nom de Truvada. Ces publicités affirmaient notamment que le traitement provoquerait « de la densité minérale osseuse et des problèmes rénaux», ce qui est absolument faux

« Après examen, nos partenaires indépendants de vérification des faits ont déterminé que certaines des publicités en question induisaient les gens en erreur sur les effets de Truvada», a confié un porte-parole de l’entreprise à un journaliste du Washington Post. «En conséquence, nous avons retiré ces publicités et elles ne peuvent plus être diffusées sur Facebook. »

Ces publicités postées sur les réseaux sociaux étaient principalement financées par des cabinets d’avocats souhaitant recruter des patients pour se lancer dans un procès contre le médicament. Ces spots prétendaient en particulier que la PrEP « cause des effets secondaires nocifs dans cette population de patients, en particulier de la densité minérale osseuse et des problèmes rénaux« .

Facebook a attendu plus de trois mois avant de réagir, regrette Mathew Lasky, directeur des communications de GLAAD, qui défend la représentation LGBT+ dans les médias et l’audiovisuel aux États-Unis. L’organisation a alerté Facebook dès le début de septembre. Et, en l’absence de réaction du réseau social, une lettre ouverte avait été publiée dans plusieurs journaux et sur plusieurs site web. GLAAD a été informé du retrait programmé des pubs seulement à la fin décembre.

De plus, l’organisation regrette l’absence de cohérence dans la décision. Après le retrait de certaines publicités, elle en a trouvé d’autres, similaires, toujours aussi visibles sur Facebook. GLAAD a donc lancé de nouveau un appel au réseau social : « Il est désormais temps pour Facebook de prendre des mesures contre d’autres publicités, très similaires, qui ciblent les membres de populations à risque avec des affirmations trompeuses et inexactes sur la PrEP et la prévention sur le VIH. »

