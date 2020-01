VIH dans le monde : ce que disent les chiffres

L’ONUSIDA publiait récemment des statistiques sur l’état de l’épidémie de VIH dans le monde. On y comprend les grandes tendances d’aujourd’hui. On y note les progressions passées ou récentes et les points de tension actuels qui montrent que nous n’en avons pas encore fini avec cette épidémie.

En 2018, 37,9 millions de personnes vivaient avec le VIH ; dont 36,2 millions d'adultes et 1,7 million d'enfants, de moins de 15 ans.

Point important : 79 % de toutes les personnes vivant avec le VIH connaissaient leur statut VIH. Environ 8,1 millions de personnes ne savaient pas qu’ils vivaient avec le VIH, indique l’Onusida. En 2018, 1,7 million de personnes sont « devenues nouvellement infectées par le VIH ». Cette même année, 770 000 personnes sont décédées de maladies liées au sida. Depuis le début de l’épidémie, on compte 74,9 millions de personnes infectées par le VIH (en 2018). Au total, sur cette même période : 32 millions de personnes sont décédées de suite de maladies liées au sida.

Accès aux traitements

À la fin de juin 2019, 24,5 millions de personnes avaient accès au traitement antirétroviral, rappelons que 37,9 millions de personnes vivaient avec le VIH en 2018 et qu’elles doivent avoir un traitement anti-VIH pour un bénéfice individuel (rester en meilleure santé plus longtemps et même en vie) et un bénéfice collectif (ne plus transmettre). En 2018, 23,3 millions de personnes vivant avec le VIH avaient accès au traitement antirétroviral, soit une augmentation de 7,7 millions en 2010. En 2018, 62 % de toutes les personnes vivant avec le VIH avaient accès au traitement. Si on détaille : 62 % des adultes de 15 ans et plus vivant avec le VIH ont eu accès au traitement, tout comme 54 % des enfants jusqu'à 14 ans. Concernant les femmes, les données indiquent que 68 % des femmes adultes de 15 ans et plus ont eu accès au traitement, cependant seulement 55 % des hommes adultes de 15 ans et plus y avaient accès. Bon chiffre concernant le risque de transmission de la mère à l’enfant : 82 % des femmes enceintes vivant avec le VIH avaient accès à des médicaments antirétroviraux pour prévenir la transmission du VIH à leur bébé en 2018.

Nouvelles infections et décès

Les nouvelles infections à VIH ont été réduites de 40 % depuis le pic de 1997. En 2018, 1,7 millions de personnes étaient nouvellement infectées par le VIH, contre 2,9 millions en 1997. Depuis 2010, les nouvelles infections à VIH ont diminué d'environ 16 %, passant de 2,1 millions en 2018. Depuis 2010, les nouvelles infections à VIH chez les enfants ont diminué de 41 % : passant de 280 000 en 2010 à 160 000 en 2018.

Malgré les progrès, l’augmentation du nombre de personnes bénéficiant d’un traitement anti-VIH, des décès se produisent encore, mais ont réduit. Les décès liés au sida ont été réduits de plus de 56 % depuis le pic de 2004. En 2018, 770 000 de personnes sont décédées de maladies liées au sida dans le monde, contre 1,7 million en 2004 et 1,2 million en 2010. Bonne nouvelle : les décès liés au sida ont été réduits de 33 % depuis 2010.

Objectif 90–90–90

En 2018, 79 % vivant avec le VIH connaissaient leur statut. Parmi les personnes qui connaissaient leur statut, 78 % avaient accès au traitement. Des personnes qui avaient accès au traitement 86 % ont vu leur charge virale supprimer.

Groupes et populations clés

Les populations clés et leurs partenaires sexuels-les représentent 54 % des nouvelles infections à VIH dans le monde. Plus de 95 % des nouvelles infections à VIH se sont produites en Europe de l'Est, en Asie centrale, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Si on détaille encore : 88 % des nouvelles infections se sont produites en Europe de l’Est et centrale et en Amérique ; 78 % des infections en Asie et Pacifique ; 65 % des infections en Amérique Latine ; 64 % des infections en Afrique de l’Est et Afrique Centrale ; 25 % des infections en Afrique de l’Est et du Sud. Le risque de contracter le VIH est 22 fois plus élevé chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes ; 22 fois plus élevé chez les personnes qui s'injectent des drogues ; 21 fois plus élevé pour les professionnels-les du sexe et 12 fois plus élevé pour les personnes trans.

Coinfection VIH et tuberculose

La tuberculose reste la principale cause de décès chez les personnes vivant avec le VIH dans le monde : cela représente environ un décès sur trois. En 2017, 10 millions de personnes ont contracté la tuberculose, dont 9 % vivaient avec le VIH. Les personnes vivant avec le VIH sans symptômes de tuberculose ont besoin d'un traitement préventif contre la tuberculose. Ce traitement peut avoir pour effet la diminution du risque de développer la tuberculose et la réduction des taux de mortalité par tuberculose/VIH d'environ 40 %, note l’Onusida. Il est estimé que 49 % des personnes vivant avec le VIH et la tuberculose ignorent qu’elles sont co-infectées et par conséquent ne reçoivent pas de soins nécessaires.

Les financements mondiaux

À la fin de 2018, 19 milliards de dollars étaient disponibles pour la lutte contre le sida dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Environ 56 % du total des ressources consacrées au VIH dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire en 2018 provenaient de sources nationales. L'Onusida estime que 26,2 milliards de dollars seront nécessaires pour la riposte au sida en 2020.