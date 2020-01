Un bal de finissants pour les LGBTQ+

Le Calgarien Mike Morrison a prévu sortir le grand jeu durant le bal ReProm. Et, cette fois-ci, il sera accompagné par son compagnon, Richard.

Le bal ReProm est l’occasion pour tous les membres de la communauté LGBTQ+ et leurs alliés de vivre le bal de fin d’année qu’ils auraient aimé avoir à leurs 18 ans. Inspiré par d'autres villes canadiennes, le Centre for sexuality de Calgary a importé le concept dans la métropole albertaine.

Mike Morrison avoue qu’il a vécu son bal des finissants de façon plutôt positive. Mais dans son parcours de découverte de sa sexualité, il n’en était pas à l'étape de se poser des questions sur l’identité de son ou de sa partenaire. Aurait-il pu se présenter au bras d’un gars dans son école secondaire au Nouveau-Brunswick? Il est convaincu que non. Et c’est la situation que de nombreuses personnes LGBTQ+ ont vécue croit l’organisateur de la soirée.

Le bal, qui se tiendra le 29 février prochain, aura tout ce qu'il faut pour être à la hauteur de ceux qu'on voit dans les films pour adolescents : hôtel luxueux, limousines, guirlandes de ballons, photographes, tables de bonbons et cocktails. Les participants sont invités à venir accompagnés de qui ils veulent et à s’habiller comme ils le sentent.