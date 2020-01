Avec la PrEP, le Royaume-Uni voit ses infections VIH baisser de 73 %

Selon une étude de la Public Health England, une agence de santé publique du gouvernement britannique, le nombre d’infections liées au VIH aurait baissé de 73 % chez les hommes gays et bisexuels depuis 2014, comme le rapporte la BBC. Cette baisse serait liée à l’utilisation de plus en plus fréquente de la Prophylaxie Pré-Exposition, ou PrEP. Le nombre de personnes ayant le VIH sans le savoir est également en baisse.

