Pour Pierre Poilievre, «le mariage gai est un succès»

Le député conservateur Pierre Poilievre n’a pas encore officiellement annoncé sa candidature à la course à la direction de son parti, mais il tient à ce que le parti Conservateur tourne la page sur les enjeux comme les mariages entre personnes de même sexe et l’avortement – des questions sociales qui ont fait dérailler la campagne des conservateurs aux dernières élections.

Dans une entrevue au quotidien La Presse, il affirme même qu’il est «favorable aux mariages gais. Point final. J’ai voté contre il y a 15 ans. Mais j’ai beaucoup appris, comme des millions et des millions de gens partout au Canada et à travers le monde. Je constate que le mariage gai est un succès. L’institution du mariage doit être ouverte à tous les citoyens, peu importe leur orientation sexuelle»

Et sur l’avortement, il déclare qu’un éventuel gouvernement conservateur qu’il dirigerait non seulement ne présenterait jamais un projet de loi sur cet enjeu. Mais s’assurerait qu’aucun projet de loi, même privé, ne soit adopté non plus.

Une position très différente que celle défendue par Andrew Sheer durant la campagne électorale.