Un douanier belge suspendu suite à des vidéos anti-musulmans, homophobes et complotistes

Un douanier belge a été suspendu la semaine dernière par le Service public Finances pour avoir diffusé des vidéos anti-musulmans, homophobes et complotistes. Ce douanier, en poste depuis une semaine seulement, dispose d’une chaîne Youtube sur laquelle il partage une quantité impressionnante de contenus, dont des sermons et des exégèses de la Bible.

L’homme se pose en "prédicateur chrétien indépendant", semblant maîtrisant plusieurs langues dont l’arabe, l’anglais, le russe…

C’est surtout l’une de ses vidéos qui ont conduit ses supérieurs au service public fédéral à ouvrir un dossier interne. En septembre 2016, ce prédicateur adresse un message aux musulmans, de France, de Belgique et de Molenbeek. Nous sommes après les attentats de Paris et Bruxelles. Fixant la caméra, celui qui n’est pas encore agent de l’Etat demande aux musulmans de renier leur religion et d’embrasser le christianisme. Il introduit cette séquence de plus de 14 minutes en qualifiant Molenbeek de "bastion islamiste comme le Vatican est un bastion catholique en Italie". "En tant que vrai chrétien libéré du joug de l’obscurantisme catholique, mon devoir est de vous prêcher la vraie religion, celle de Dieu, du vrai Dieu de la Bible et de l’Évangile du Christ Jésus".

Pour lui, l’islam ne peut être "la vraie religion". Dans son exposé comparatif, il présente l’islam comme une "fausse religion". "Il est clair que l’apôtre Paul nous a avertis 700 ans à l’avance de l’avènement de faux prophètes. Le Coran enseigne un autre Évangile, un faux Évangile. Ce qui prouve que c’est un faux. En conséquence, la Bible nous commande de maudire Mohamed (Mahomet), le faux prophète. Qu’il soit maudit !", crie-t-il les yeux braqués vers l’objectif.

Après plusieurs minutes de monologue, vient le moment du choix pour les musulmans. "Un, vous bouchez les oreilles […] et obéir votre Coran qui vous ordonne […] de me tuer d’un horrible abattage pour avoir ennuyé Mohamed. Qu’il soit maudit ! Vous pouvez essayer mais je vous préviens que vous allez échouer car je sers un Dieu puissant, le vrai Dieu de la Bible qui me protège pour prêcher la vérité dans un monde où le mensonge est légion", s’emporte le Youtubeur. La deuxième option est la conversion et de la profession de foi.

Mais, ajoute encore le douanier, les musulmans ne doivent pas intégrer les Églises catholiques ou protestantes qui font la promotion de l’homosexualité. "Une insulte à ce que la Bible enseigne." Dans un clip précédent remontant à 2015, il qualifie d’ailleurs l’homosexualité d'"abomination", développant ce propos au travers d’une analyse de textes évangéliques d’une durée de plus d’une heure trente. "L’homosexualité est une perversion. Ce n’est pas une insulte, c’est un fait scientifique", explique-t-il.

Source : Le Soir