À Brattleboro, des expériences romantiques pas comme d'habitude

Brattleboro est une ville du comté de Windham dans l'État américain du Vermont. À environ quatre heures de route de Montréal, cette pittoresque ville de 12 000 habitant se situe dans le coin sud-est de l'État. Superbe, elle s'étend dans la vallée de la Connecticut, le long du flanc oriental de la rivière du même nom et est entourée de nombreuses collines et petites montagnes.

Brattleboro fut fondée avec l'édification du Fort Dummer en 1724. Ville d'origine de la femme de l’auteur du Livre de la Jungle, Rudyard Kipling, ce dernier y vécut quelque années.

Malgré sa dimension et son calme apparent, cette ville idyllique accueille plus de 1000 événements artistiques et culturels chaque année. Vous ne pouvez donc pas vous empêcher d’y tomber amoureux encore et encore.

Cette année, Brattleboro joue Cupidon pour les amoureux dans le cadre de la Saint-Valentin, offrant 10 journées d'expériences romantiques organisées «pas comme d'habitude» du 6 au 16 février. Par exemple, au cours d’une escapade en amoureux, pourquoi ne pas vous offrir un dîner aphrodisiaque de trois services; vous «envoyer en l’air» avec une école de cirque de classe mon-diale; faire une randonée en raquettes à neige à la lumière des étoiles suivi d’un feu de joie avec fondue au fromage et au chocolat; ou pourquoi ne pas grimper à des hauteurs vertigineuses pendant que les espoirs olympiques se lancent dans les airs devant vous.

Évidemment, la liste d’activités, plus intéressantes les unes que les autres, ne s’arrête pas là. Et une visite de la ville est aussi l’occasion de de débrancher de sa routine. Pour plus de détails sur les activités offertes, consultez la liste complète des choses à faire et à aimer à Brattleboro durant ces dix jours de festivités, sur le site de la ville.

Pour plus de détails, consultez le www.lovebrattleborovt.com