Harlequin inaugure une nouvelle collection de titres LGBTQ

À l’occasion de ses 10 ans, la maison d'édition Carina Press (filiale d'Harlequin), spécialisée dans la vente de livres en ligne, va élargir ses collections pour faire place à des ouvrages de romance en faveur d'une meilleure représentativité de la communauté LGBTQ. Ce nouveau projet éditorial, nommé Carina Adores, sera lancé en juin 2020, période qui correspond à la tenu d’un grand nombre de célébrations de la fierté…

«Nous voulons souligner à quel point nous sommes intéressés de voir non seulement des ouvrages qui présentent des personnages issus de divers horizons et expériences, mais surtout des livres d’auteurs de groupes traditionnellement marginalisés ou sous-représentés, y compris (mais sans s’y limiter) les auteurs noirs, les auteurs de couleur, les auteurs handicapés et les auteurs LGBTQIA + », lit-on dans le communiqué de Carina Press.



Les deux premiers ouvrages qui ouvriront le lancement de la collection Carina Adores sont The Girl Next Door de Chelsea M. Cameron, qui retrace la relation amoureuse entre deux femmes, et The Hideway Inn de Philip William Stover, qui raconte l'histoire amoureuse entre un homme d’affaires et un jeune homme issu d'un milieu rural. Ils seront publiés sous format numérique ainsi que papier. Carina Adores publiera par la suite un titre par mois.



Avec ce nouveau type de publications, la société entend ainsi contribuer à donner davantage de visibilité à des communautés sous représentées dans la littérature romantique. Une initiative qui s’inscrit dans un contexte où le secteur de la romance a récemment été le théâtre d’une polémique autour des questions de discrimination.



L’association des Romances Writers of America (RWA), qui représente près de 10.000 écrivains, avait en effet été secouée par un différend entre deux de ses membres, qui soulevait la persistance de stéréotypes raciaux dans la littérature romantique.



«?Nous sommes ravis de commencer cette ligne de romance inclusive et nous sommes impatients d’apporter plus d’histoires qui reflètent la communauté merveilleusement diversifiée de lecture de romance », a déclaré Dianne Moggy, vice présidente éditorial chez Harlequin.