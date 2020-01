Les 15 ans de combat d’HELEM Montréal

HELEM Montréal se prépare à fe?ter son anniversaire et souffler ses 15 bougies — une décennie et demie pleine de succès et d’aventures, et beaucoup plus à venir !

Marquez vos calendriers pour fin février 2020, le mois des amoureux et des longues nuits hivernales, et joignez-vous à l’organisme pour une soirée cocktail ultra spéciale, qui réchauffera votre coeur et qui soulignera 15 ans d’inclusion, d’amitié et de réussite! HELEM Montréal est très fière d’avoir perduré ces quinze années, entre autres gra?ce au précieux soutien de ses membres, ses bénévoles, ses alliées et ses partenaires! Le but de cet événement est de célébrer ensemble, de renforcer le sentiment d’appartenance des membres et amis de HELEM et d’accroi?tre la visibilité de notre organisme dans la communauté arabophone, montréalaise et québécoise. Nous travaillons sans rela?che pour dérouler le tapis rouge de cette grande soirée! Le lieu, la date et l'heure exacte seront révélés biento?t. Restez à l'affu?t sur nos pages Facebook et Instagram ! D’ici là, nous faisons appel à tous nos anciens membres : entrez en contact avec nous via nos réseaux sociaux ou par courriel (info@montrealhelem.org). Votre présence parmi nous est cruciale au succès de l’événement !

@MontrealHELEM/@HELEMTL

HELEM signifie Re?ve en arabe. C’est aussi, dans cette langue, l’acronyme de Protection libanaise pour les gais, lesbiennes, bisexuel(le)s, transgenres, travestis, intersexes et queer. HELEM existe sous ce nom au Liban depuis 2000. Cette association a pour priorité l’abolition de la loi 534 du code pénal libanais qui criminalise «les relations sexuelles contre nature», utilisée contre les homosexuel(le)s.

Cette législation a des répercussions jusqu’ici à Montréal, où les GLBT (gais, lesbiennes, bisexuelles/bisexuels, transgenres et transsexuelles/transsexuels) vivent souvent dans la peur et l'isolement.

www.montrealhelem.net