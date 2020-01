HOROSCOPE DU MOIS DE FÉVRIER 2020

le Verseau

On est maintenant arrivé au signe fixe du Verseau, et à sa fête de l’amour, la Saint-Valentin. Mais aussi dans l’année chinoise du Rat, qui devrait amener de la prospérité pour tout le monde. Et pas mal d’animation.

Le natif du Verseau se sentira à la fin d’une époque, plusieurs histoires se termineront. Il devra liquider des projets. Mettre un terme à diverses aventures. Il simplifiera sa vie en prévision du grand renouveau de 2021, où Jupiter et Saturne entreront dans son signe. C’est toujours mieux de voyager léger. Il devrait d’ailleurs en avoir un avant-goût ce printemps, où il vivra de grands moments d’intensité et de lumière. Il saura mieux où il va.

Mais pour tout de suite, il clarifiera des histoires avec des gens. Son passé. Ou avec lui-même, en prenant conscience de certaines attitudes qui ne le servent pas toujours. Il fait donc un grand ménage et jette tout ce dont il n’a plus besoin. Même dans son activité professionnelle il pourrait refuser dorénavant du travail où il n’est plus heureux. Quitte à tâter de la simplicité volontaire pour un temps. En fait, il se rendra disponible aux nouveautés qui s’annoncent à l’horizon. Et qui le feront renaître.

Il pourrait même se préparer pour une nouvelle carrière, dans un domaine inconnu. Après avoir pris sa retraite en quelque part. Il verra la fin d’une relation. Ou encore, il ne sera plus capable de faire certains compromis, de tolérer des situations un peu trop alambiquées avec les autres. Il recherchera la fraîcheur et l’authenticité des sentiments. Et il pourrait voir le début d’une histoire semblable sous peu. Alors bonne fête le passionné Verseau, et fait de la place pour ce qui vient.

Et à tout le monde, je souhaite une joyeuse Saint-Valentin ! C’est le temps de se rapprocher et de se réchauffer, au milieu de cet hiver sans fin.

Poissons

Bien des choses vont aller de travers, ou au ralenti, mais au moins sentirez-vous beaucoup d’amour de vos proches. Et dans l’air du temps. Vous ferez ainsi plusieurs rencontres et des rapprochements. Vous comprendrez aussi quelques trucs sur vos échanges, vous chercherez à vous amender. Et vous réussirez à vous sortir d’une situation plutôt déplaisante. Et onéreuse.

Bélier

Une histoire vous amènera à réfléchir à votre avenir. Comme à votre retraite. Ou au moment où vous serez moins entouré. Mais vous réaliserez vite que vous avez de bons amis sur qui compter. Il y en a un d’ailleurs qui devrait vous aider bientôt à réaliser un projet très concret. Ou vous partirez vite en voyage avec l’un d’entre eux. Vous trouverez plus de sens à votre vie.

TAUREAU

On devrait vous en demander beaucoup au travail. Et encore plus si vous êtes à votre compte. Vous allez évoluer de ce côté en ayant plus de res-ponsabilités. Ou de nouveaux contrats, plus significatifs. Et payants. Mais vous chercherez à vous garder du temps pour les amis. Dont certains très chers. Vous apprécierez tout les moments passés avec eux. Souvent intimes.

Gémeaux

Vous aurez bien des échanges avec les autres. Parfois sensuels, mais plus souvent spirituels. Vous jaserez sur de vastes sujets et l’Univers. Vous devriez vous rapprocher de bien bonnes personnes ainsi, pas seulement préoccupées du matériel. Ça vous motivera d’ailleurs à tenter des aventures qui vous attirent autant qu’elles vous apeurent. On vous fera une proposition.

CANCER

Le changement que vous attendez depuis toujours va encore tarder, c’est celui auquel vous n’auriez jamais pensé qui va vous faire planter. Mais vous saurez vous adapter après un temps, en y trouvant une nouvelle vitalité. Vous croiserez un homme ma-gnétique, le contact sera intense. Animal. Et il vous révélera quelques trucs sur vous. Vous serez avantagé en argent.

LION

Vous vivrez bien des histoires dans vos relations les plus intimes. Ce sera révélateur. Et ça générera des ajustements. Ou des départs. Il ne restera de la place que pour la sincérité dans vos échanges, avec tout ceux qui comptent pour vous. Et vous la trouverez. Des gens penseront à vous au travail, on pourrait vous proposer un projet intéressant. Où vous réussirez..

VIERGE

Vous débuterez cette année en faisant un bon ménage chez-vous, pour y voir plus clair. Et inviter une nouvelle énergie. Vous chercherez aussi à être plus en forme en bougeant plus. Et en abusant moins. Vous devriez aussi croiser ou vous rapprocher d’un être attirant, sensible, mais plutôt fêtard. Il faudra trouver l’équilibre, résister au chant des sirènes. Pas facile. Aaah !

Balance

Vous en aurez assez d’être sérieux et de ne penser qu’à votre devoir, vous irez vous amuser comme bon vous semble. Ce dont vous avez justement besoin, pour vous ressourcer. Vous croiserez bien des gens ainsi, dont un avec qui vous aurez des échanges plus significatifs. À suivre... Vous serez aussi inventif, en créant du nouveau. Si vous êtes un artiste émergent.

Scorpion

Vous vivrez une histoire importante en rapport avec le logis. Qui vous amènera à déménager. Ou à accueillir un coloc. Vous organiserez peut-être les lieux autrement. Vous ressentirez aussi des histoires passées autrement, comme si les émotions s’atténuaient. S’effaçaient même. Pour vivre autre chose. Vous connecterez facilement avec les autres si vous partez en voyage.

Sagittaire

Vous serez énergique, en sentant en même temps une urgence de vivre. D’entrer en contact avec tout le monde. Vous prendrez d’ailleurs la route, pour répondre à des invitations. Mais c’est tout près de chez-vous vous que vous aurez les contacts les plus chaleureux. Au resto ou au bar favori. Vous aurez peut-être à faire un apprentissage. Ou vous étudierez un sujet aimé.

Capricorne

Vous commencez à croire que vous avez réussi de bons aspects de votre vie, de sorte que vous n’y souhaiterez pas trop de changement. Vous devriez aussi avoir de belles occasions de vous enrichir, sans trahir vos principes. Vous fraterniserez avec peu de personnes et ça vous suffira amplement, étant donné la qualité de vos échanges. Allez skier et respirer en montagne.