«C’est Juste Lundi» au bar Le Cocktail

La drag Sally-D reprend du service ici avec ce tout nouveau concept. À partir du 17 février et tous les lundis suivants, de 21h à 22h30, les aficionados de drags sont conviés à «C’est Juste Lundi, Place à la relève» ! Sally-D animera la soirée et recevra des artistes de la relève.

«J’anime cette toute nouvelle formule et, à chaque lundi, j’accueille des gens de la relève. Parmi eux, certaines sont jeunes, mais sont connues tandis que d’autres ne sont pas connues du tout. Il y a beaucoup de gens qui n’ont pas l’occasion de performer sur scène, donc on va leur donner l’occasion de le faire ici», explique Sally-D alias Danny Godbout.

Danny Godbout ? Le M. Cuir Montréal 2011 et qui œuvre au sein de la boutique Armada par The Men’s Room ? Oui, le même ! Danny Godbout a d’ailleurs participé, pour ses 50 ans, au Concours Miss Cocktail, il y a trois ans de cela. «Sally-D [à prononcer comme ‘’Sale Idée’’] existe depuis ce moment-là, dit Danny Godbout. Je suis fétiche dans ma vie quotidienne, je travaille dans une boutique de cuir, c’est ma personnalité. Mais pour moi, Sally-D constitue des moments de relâchement. C’est comme faire du théâtre. Je fais ça d’abord et avant tout pour le plaisir. Il y a beaucoup de similitudes entre les drags et le monde fétiche, c’est seulement que cela se vit différemment.»

À chaque lundi, on recevra donc deux invités de la relève. «C’est un peu aussi pour les habituer à être sur une scène, à préparer leurs costumes, à planifier leurs performances et à pratiquer leurs numéros, poursuit Sally-D. Cela leur donne une belle opportunité d’animer, de s’adresser au public. Et si les drags ont de la difficulté, le technicien, Dominic Corriveau, va intervenir et les aider avec toute son expérience.»

Autre originalité de cette soirée est que tout le monde est bénévole. «Il y aura une drag à l’entrée qui prendra des contributions volontaires, il n’y a pas de prix d’entrée et, à la fin de la soirée, on se sépare la cagnotte. On dépend donc de la générosité du public pour se prendre un cachet. Nous sommes conscients qu’il y a des soirs qu’on ne touchera pas beaucoup d’argent alors que d’autres ce sera autre chose. La drag qui est à la porte aussi viendra faire un numéro à la fin et recevra sa part de l’entrée. Mais tout le monde le fait sur une base bénévole. C’est la formule…», continue Sally-D ou Danny Godbout qui travaille sur cette idée et avec l’encouragement de la drag Abby Long.

Vous êtes donc avertis, si vous vous pointez à la soirée «C’est Juste Lundi, Place à la relève» ne soyez pas un «Séraphin» et appuyez cette relève généreusement… «C’est le but de cette soirée que d’amener les nouvelles et nouveaux drags LGBT à performer sur scène et leur donner une chance de démontrer leurs nombreux talents et d’avoir du plaisir», de dire Sally-D.

Donc, dès le 17 février les amateurs de drags seront heureux d’avoir une toute nouvelle soirée, au Cocktail, de 21h à 22h30.