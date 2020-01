NOUVEAU RESTO PRÈS DU VILLAGE

Le Rose-Marie vous accueille les midis et les soirs, du mardi au samedi. Installé dans l’effervescent quartier Ville-Marie, ce restaurant de fine cuisine italienne est situé au 1550 Rue Fullum, dans l’ancien emplacement qui a hébergé le restaurant Le Petit Bistro.

Le Rose-Marie doit son nom au romarin (Rosemary en anglais) qui inspire la fraîcheur du menu et sa décoration tendance. On y trouve également un lounge avec foyer, deux salles de réception privées de différentes grandeurs, et une terrasse sur le toit.

L’équipe propose une cuisine italienne locale et abordable. Un menu divisé en quatre sections : amuses-bouches, petits plats, plats et desserts.

Influencé par les recettes traditionnelles de sa grand-mère italienne (de Calabre), le Chef y sert des classiques tels des pâtes maisons aux saveurs des produits bien de chez nous. Ambiance parfaite pour un souper romantique! Un menu spécial pour la St-Valentin est disponible le 14 et 15 février.