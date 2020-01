Que vous planifiez un rassemblement intime ou une célébration extravagante, L’Ambroisie a tout ce qu’il vous faut pour un mariage réussi..

Niché dans la cour du Château Saint-Ambroise au centre-ville de Montréal, L’Ambroisie offre des salles de banquet uniques et hautement personnalisables pour votre mariage. Ce lieu recherché, avec ses salles élégantes, ses terrasses spacieuses et son jardin paysagé, est situé sur le bord du Canal Lachine, dans un bâtiment classé patrimoine historique.

En choisissant L’Ambroisie ou L’Espace Canal, vous pouvez combiner la cérémonie et la réception au même endroit, grâce aux nombreuses options intérieures et extérieures. Vous et vos invités apprécierez les déplacements moins nombreux et la logistique plus simple de cette journée déjà haute en émotions fortes.

Les mariages d’automne, hiver et printemps sont en demande à L’Ambroisie et à L’Espace Canal: foyers portatifs, lampes chauffantes, fauteuils et couvertures en fourrures sont mis à la disposition des invités, afin que vous puissiez profiter de l’extérieur, même en février!

En affaires depuis plus de 12 ans, L’Ambroisie a bâti une réputation enviable grâce à un service personnalisé hors pair. Chef propriétaire et entrepreneur passionné, Stuart est impliqué directement dans les activités quotidiennes de son établissement. Il vous propose une large sélection de plats savoureux, qui peuvent être accentués avec des items qui ne sont pas sur les menus, afin réaliser votre mariage de rêve.

Chaque salle à manger, terrasse et cuisine est entièrement équipée et chaque lieu comprend un éclairage LED multi-chrome intégré, un système audiovisuel de qua-lité professionnelle et un bar design avec service d’alcool complet.

L’équipe des ventes et des opérations travaille avec vous et votre planificateur de mariage, afin d’assurer que tout se déroule comme prévu. Vous serez toujours accompagnés : que ce soit pour le choix d’un menu, la préparation d’une estimation, l’accueil des fournisseurs et la réception des livraisons ou la transmission d’instructions spéciales aux brigades de service et de cuisine.

Outre son charme remarquable et sa décoration industrielle chic, L’Ambroisie prospère et se développe grâce à la confiance renouvelée de sa clientèle, année après année.

L’Espace Canal : salle 7000 pi2 - terrasse 3500 pi2 - banquet 275 invités

L’Ambroisie : salle 2500 pi2 - terrasse 3000 pi2 - banquet 120 invités

L’AMBROISIE ET L’ESPACE CANAL

4020, rue Saint-Ambroise - Porte 140, Montréal (Québec) H4C 2C7