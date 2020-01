Le décor enchanteur Pour un mariage intime

Se marier pour beaucoup représente un des jours, sinon le jour, le plus important de leur vie. Et bien évidemment, les futur-es marié-es souhaitent que cette journée spéciale soit extraordinaire et à la hauteur de leurs attentes. L'Auberge Le Papillon sauvage, à Ste-Adèle, s'avère alors un choix judicieux.

Le Papillon Sauvage a déjà accueilli plus de 50 réceptions de mariage au cours des 9 dernières années et beaucoup de ceux qui ont participé, mariés et invités compris, sont devenus des clients réguliers de l'Auberge. Le cadre est enchanteur avec le jardin fleuri où de 40 à 70 invités peuvent être accueillis pour une réception et si ces derniers sont plus nombreux, il y a d'autres options à considérer telles la formule buffet/cocktail dinatoire et même un souper traditionnel sous un chapiteau. Sans oublier qu'au cours des dernières années les lieux ont subi d'importantes rénovations extérieures et intérieures pour rafraîchir l'ensemble du site.

Enchanteur aussi par son menu gastronomique 5 services qui est normalement servi dans le confort de la grande salle à dîner, précédé par le service de cocktails et bouchées sur l'immense terrasse aux abords de la Rivière à Simon. En fait, le mieux est de parler avec Sylvain, l'hôte des lieux, qui vous guidera pour vous offrir un mariage clef en main. De plus, il vous proposera l'exclusivité de l'Auberge en louant ses cinq chambres pour vous et vos invités et vous aidera pour trouver de l'hébergement supplémentaire à proximité au besoin. Voir le site web de l'Auberge pour plus de détails sur l'offre de service concernant les réceptions de mariage.

Enfin, l'Auberge propose des forfaits avec une journée de spa au centre de détente de votre choix, Station Santé Bagni ou Polar Bear's Club situés à quelques pas de l'auberge, qui offrent tous deux une gamme de soins thérapeutiques et de détente. Les invités de l'Auberge bénéficient normalement d'un rabais. Le Papillon Sauvage accueille tout type de réception, que ce soit familial ou professionnel, tout comme, on peut décider de profiter de l'exclusivité de l'Auberge entre amis pour un weekend.

D'ailleurs, pour discuter des plans d'un futur mariage, pourquoi ne pas se rendre passer une ou deux nuits au Papillon Sauvage en amoureux, pour se familiariser avec les lieux, se rendre compte des possibilités, et surtout de discuter tranquillement du déroulement de l'événement, des plats, de tout en somme. Communiquez avec l'Auberge pour discuter de votre célébration ou votre événement, et des choix de menus/prix.

Auberge Le Papillon Sauvage, 100, BOUL. DE STE-ADÈLE,

SAINTE-ADÈLE, QUÉBEC T. 450 229-3404 [email protected] ou