Un mariage de rêve en croisière?

Les mariages vers une destination à couper le souffle, un rêve réalisable? Certainement et même très populaire. Une façon moins connue de le réaliser est un mariage lors d’une croisière. Imaginez, vous célébrer votre mariage et vous voguez sur un navire par la même occasion ! Le voyage lui-même devient un événement qu’on n’oubliera pas de sitôt. Un voyage en amoureux qui vous fera jaser durant des semaines et des semaines à votre retour tellement vous flotterez encore…

Quatre façons de combiner mariage et croisière

Premièrement, il y a le mariage légal en mer, une cérémonie légalement reconnue effectuée à bord par le capitaine. Ensuite, on peut parler de mariage symbolique, quand, en raison des règles en matière de permis de mariage de certaines destinations, un mariage légal n’est pas possible. Le couple peut se marier légalement avant de faire la croisière, puis faire la cérémonie de mariage en mer, qui peut être présidée par un officier de bord ou un membre du personnel. Troisièmement, il y a la possibilité de faite un mariage au port. Dans ce format, la cérémonie de mariage et la réception se déroulent directement à bord du navire, avant l’arrivée de tous les passagers. Quand le mariage et la réception sont terminés, les participants peuvent quitter avant le départ du navire, tandis que les mariés restent à bord ou certains invités au mariage restent et accompagnent le couple pour la durée de la croisière. Enfin, il y a le mariage à l’étranger. Vous profitez d’un port d’escale sur l’itinéraire, que vous sélectionnez, pour le mariage à destination. La plupart des participants au mariage effectuent également la croisière, mais pas nécessairement. Que du bonheur!

Que vous vouliez échanger des vœux ou les renouveler, réaliser vos projets de mariage sera un jeu d'enfant pour l'organisateur de mariages de Norwegian Cruise Line, une entreprise très ouverte à la communauté LGBTQ+ et que recommande Nicole Boutin d’Allez Hop Voyages.

Les croisières avec Norwegian Cruise Line (NCL) sont accessibles à tous et à toutes, car il y a des départs de New York toute l’année pour des séjours de 7 ou 14 nuits vers les Bahamas ou les Bermudes. Un mariage à New York ou sur une belle plage des Bahamas avec leur île privée Great Stirrup Cay ou encore dans une des nombreuses îles dont vous rêvez comme Curaçao (dans les Caraïbes) ou encore dans l’archipel d’Hawaï avec ses vues magnifiques, ses forêts tropicales, ses plages et ses volcans.

Bref, tout est possible avec NCL et sa flotte qui compte 17 navires construits pour le freestyle, offre liberté et flexibilité à travers le monde. Plus d’excuse pour les amis ou la famille à Barcelone ou à Tokyo! Avec NCL vous vivrez un mariage inoubliable !

Autre que le mariage, on pourrait aussi mentionner, des fiançailles sur une plage rose des Bermudes, des renouvellements de vœux en mer sous une voûte étoilée, etc. Les possibilités d’événements sont nombreuses, encore plus lorsqu’on atteint des îles exotiques et paradisiaques.

Pour toutes les informations sur ces croisières et possibilités de mariage ou de célébrations,

contactez NICOLE BOUTIN [email protected]

ALLEZ HOP VOYAGES, 1655, rue Atateken (Amherst),

Montréal. T. 514 528-9091 / SF 1-888-528-9091 / www.allezhop.com