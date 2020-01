Pour une réception inoubliable

Avec leurs 10 établissements signés PMG, leurs 22 cuisines complètement équipées, leurs 65 salons chics et modernes, les 200 000 pieds carrés combinés d’espaces banquets et de quais de chargement ainsi qu’une équipe de 40 planificateurs d’événements sociaux, dédiés à leur travail, Plaza PMG est prêt à vous aider à la planification de votre prochain événement réussi..

Plaza PMG fut créé par son président, Vince Morena, suite à la popularité grandissante des deux salles de banquets initiales, La Plaza et la Plaza Volare. Celui-ci ressentit le besoin de servir sa clientèle de plus près pour ainsi lui apporter le meilleur service possible; il décida alors de créer et de bâtir des salles de banquets qui répondent au budget des gens des quatre coins de la ville.

«Plaza PMG» sert tout type de marché, autant les événements corporatifs et sociaux. L’entreprise accommode des événements et des réunions corporatives pour des groupes de 5 à des conférences de 1000 personnes, ainsi que des galas qui peuvent accueillir jusqu’à 1500 invités. L’équipe PMG organise également des événements sociaux, familiaux, anniversaires, mariages, etc. accueillant jusqu’à 1000 personnes. Plaza PMG est unique dans tous les sens. Pour commencer, leurs menus et forfaits sont créés selon les besoins et les demandes du client, donc à son image, pour satisfaire ses besoins spécifiques. Ensuite, Plaza PMG a un propriétaire/gestionnaire dans chaque établissement pour recevoir un service rapide, en tout temps pour toujours bien vous servir.

Annuellement, Plaza PMG sert plus de 5000 événements corporatifs et sociaux. En plus de tous leurs services, ils servent également le marché kascher avec leurs six cuisines kascher situées dans certains de leurs établissements.

Laissez l’équipe chevronnée de Plaza PMG planifier votre prochain évènement et vous aider dans votre choix d’une salle de réception. Toutes leurs succursales offrent le service de location de salles de réception, des salles de conférence ainsi que des salles de banquet. Leur partenariat avec plusieurs entreprises de la région permet à Plaza PMG de vous offrir une décoration variée, de la cuisine raffinée et un service personnalisé. Toute l’équipe est dédiée à la satisfaction de sa clientèle et elle s’assurera que votre expérience avec elle sera mémorable.

GROUPE PMG www.plazapmg.com