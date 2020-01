L’Hôte particulier de votre mariage ou d’une prochaine escapade romantique

L’univers singulier du nouvel hôtel le plus instragramable de Québec pourrait être le lieu de votre union ou célébration… Un établissement, intrigant et élégant, où la personnalité du décor et des employés est flamboyante.

Avec l’hôtel Monsieur Jean l’intention était de «faire vivre une expérience unique et différente à nos visiteurs et de faire briller la belle ville de Québec», nous explique Catherine Chéruet, directrice générale.

La vaste fenestration de l’établissement permet de profiter d’une luminosité incroyable et de vues panoramiques sur le majestueux fleuve St-Laurent, la rue St-Jean et plusieurs autres attraits du patrimoine. «Nous promettons de réserver à chaque convive un accueil inoubliable dans une expérience remplie de surprises et empreinte d’un charme qui saura le combler», poursuit Catherine Chéruet. Afin de s’adapter aux différents besoins des clients, ceux-ci ont le choix d’un accueil personnalisé ou d’une borne d’enregistrement numérique.

Dans le hall, empruntez un nouveau bouquin à la bibliothèque, des jeux de société ou utilisez l’espace de travail dans une ambiance feutrée. Tout est mis à votre disposition pour relaxer et faire des rencontres dans ce hall dynamique.

Une salle de réception peut-être louée. Offrant une magnifique vue sur la rue St-Jean, cet emplacement est tout simplement unique. La salle est munie d’un projecteur DEL et d’un écran de projection rétractable à la fine pointe de la technologie. Plusieurs aménagements de salle sont possibles ce qui permet la tenue de réceptions plus hautes gammes. Le jour comme le soir, l’espace se transforme en lieu intime et chaleureux grâce aux chics draperies de velours marine. Plusieurs options de montage de salle sont disponibles, il est aussi possible de louer une partie du hall pour un évènement

L’hôtel offre également des forfaits romantiques pour les couples désireux de se faire plaisir. Tout dans cet établissement a été créé pour prolonger l’expérience touristique et générer des moments inoubliables. À découvrir!

MONSIEUR JEAN. L’HÔTE PARTICULIER.

2 Rue Pierre Olivier Chauveau, Québec, QC G1R 0C5