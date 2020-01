Des fragrances pour allumer votre flamme !

Des pots aux motifs uniques dans un superbe emballage cadeau ! Succombez à votre passion avec les différentes formes de bougies en pot After Dark par PartyLite.

Chaleur ambrée

Un coeur floral d'iris bleu, de rose incarnate et de jasmin onctueux, enveloppé d'ambre, de musc, de mandarine et de safran, pour une expérience parfumée provocatrice à la fois sensuelle et mystérieuse. Bougie en pot After Dark Chaleur ambrée. Prix : 45 $ ( 6581045 ).

Cassis cachemire

De voluptueux et séduisants jasmins odorants, des iris de Sibérie et des pétales de rose que réchauffent les fruits mûrs d'un verger, le patchouli et le bois de santal, révélant un bouquet aussi aguicheur que grisant. Bougie en pot After Dark Cassis cachemire. Prix : 45 $ ( 6581041 ).

Velouté de prunes

La pomme juteuse et la prune succulente fusionnent avec le muguet innocent, les dates confites, la mélasse noire et la fève tonka résineuse dans un accord riche, pulpeux et séduisant. Bougie en pot After Dark Velouté de prunes. Prix : 45 $

( 6581046 ).

Aussi vendu en trio !

