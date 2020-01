Émotions et sensations pour la saison

Particular carinena, Bodegas San Valero. DO Carinena

(Espagne) 2017

Code SAQ: 13794102

14,95$

Voici un vin rouge texturé et évocateur de délices senso-riels. Fait à 100% de carignan, il a un côté un peu sauvage de terre noire, de champs de fleurs, et de roches mouillées. Il y a du fruit, certes, mais ce côté organique marqué est exquisement intri-guant. Son acidité assumée, et si bien intégrée, rend pratiquement impossible la possibilité de ne pas finir son verre. Hommage aux vigne-rons d'antan qui marquaient les barriques réservées à leur propre consommation, la gamme Particular est un joli pont entre les amoureux du vin de naguère et ceux d'aujourd'hui. Servez le légèrement rafraichi.

St-Francois, Gabriel Meffre & cie, AOP Côtes du Rhône (France) 2017

Code SAQ: 14092938

17,95$

Vous vous préoccupez de l'impact de votre verre de vin sur l'environnement? Voici un super choix pour le déguster avec une conscience plus tranquille Pas super facile à trouver, car il fait partie du programme Pépinière, il vaut amplement notre encoura-gement. Gabriel Meffre fait partie des Domaines Exemplaires en Développement Durable, et ce vin bio est embouteillé dans la bouteille

armoriée la plus allégée en verre du marché! Cet assemblage de grenache noire et de syrah est expressif : assez fruité, corsé, et épicé, il accompagne à merveille vos plats assaisonnés d'herbes de Provence, mijotés de longues heures dans votre cocotte Le Creuset. Un petit costaud bio qui fait honneur au saint patron de l'écologie!

Attitude rosé. Pascal Jolivet, IGP Val de loire (France) 2018 2018

Code SAQ: 14205277

18,90$

Coup de cœur pour ce rosé sexy, plein de caractère, qui sent le torse velu après une randonnée en raquettes! Un rosé de pinot noir (avec une petite rasade de gamay noir à jus blanc), qui porte très bien son nom. On est beaucoup plus près de Steig Larsson (Millénium) que de la Comtesse de Ségur, mettons. C'est savoureux, texturé, long en bouche et ça finit par une super fraîcheur qui donne vraiment le goût de se mettre vite, vite, à table. Une bonne raclette, ou des raviolis farcis de courge musquée, et l'amour sera dans vos yeux. Servi rafraichi et non froid, c'est un rosé pour adultes avertis. Pourrait rendre votre St-Valentin plus olé olé!

Cerdon méthode

ancestrale, Alain

Renardat-Fâche,

AOP Bugey (Savoie,France)

Code SAQ: 12477543

24,85$

Quelle découverte excitante que ce rosé pétillant! Pour les amateurs de différence et de l'inhabituel, ce vin a des charmes auxquels on peut difficilement résister. Chaque bulle de sa mousse quasi crémeuse, fait exploser une petite bombe d'arômes de fruits rouges, de tarte fraise et rhubarbe, et de tendres feuilles d'arbre, au prin-temps. La suavité bien présente est parfaitement contre-balan-cée par une acidité pleine de fraîcheur. Sentez-vous leur samba dansée sur votre langue? Et tout ça avec que 8% d'alcool. Ça virevolte gaiement dans la gorge comme une descente en toboggan! Idéal pour le jacuzzi d'après-ski.

Lugana, Ca'Maiol srl, DOP Lugana

(Lombardie, Italie) 2018

Code SAQ: 14226713

20,00$

Vous préférez le romantisme et la poésie plutôt que les passions charnelles déchaînées? Ce délicieux vin blanc qui nous arrive du côté sud du pittoresque lac de Garde, est parfait pour vous. Il me fait penser à Miss Marple ou à Sailor Mercury! Sous des airs de douceur et de tranquilité, se cachent une finesse et une force à la fois. C'est tendre et délicatement floral au nez, mais il y a une jolie amertume qui caresse sensuellement la langue comme une peau de pêche. On le sert frais mais pas froid, pour profiter de sa belle longueur en bouche. Ce n'est pas donné? C'est vrai! Mais une petite gâterie, de temps en temps, ca fait si chaud au cœur.