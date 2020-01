Remodeler son corps... et bien plus

Conçus en République Tchèque il y a plus de 25 ans maintenant, les appareils BTL sont bien implantés au Québec et se retrouvent dans de nombreuses cliniques médicales et Spas.

L’énorme avantage de ces appareils, c'est que contrairement à des technologies présentement disponibles sur le marché, le nombre de séances nécessaires pour obtenir des résultats probants est considérablement réduit. On parle bien souvent d’aussi peu que quatre séances selon la partie du corps ciblée. Cette méthode est en plus 100% non-invasive et ne nécessite aucun temps d’arrêt!

Parmi les sept appareils qui sont actuellement en fonction dans des cliniques et des spas, deux ont particulièrement retenu notre attention. Emsculpt qui permet de développer et sculpter les muscles plus rapidement et sans effort avec comme effet secondaire, la destruction des cellules de gras. Ainsi les bras, l'abdomen, les fesses, les jambes, les mollets peuvent retrouver une fermeté souhaitée. Le second, Emsella qui touche aussi bien les hommes que les femmes de tous âges, souffrant d’l'incontinence urinaire stimule en profondeur tous les muscles pelviens et rétablit le contrôle neuromusculaire. Emsella est une solution simple, hyper efficace et qui redonne une qualité de vie aux personnes atteintes de ce trouble. Nul besoin de se dévêtir pour recevoir un soin Emsella.

Mais en quoi réside le secret des appareils BTL ?

En fait par la production de faisceaux d'énergie électromagnétique focalisée de haute intensité (HIFEM) qui viennent stimuler les muscles en profondeur, ou encore de l'énergie thermique et mécanique pour traiter la cellulite par exemple. Des technologies qui ont l'avantage d'être non invasives et, présentant donc très peu de risques. Pas étonnant que Emsculpt ait été approuvé par Santé Canada et la FDA (Food and Drug Administration) en 2018 .

Comme à chaque fois qu'il est question de santé, il est bon de savoir qu'un spécialiste ou un médecin soit présent pour discuter avec la personne qui veut apporter des changements à son apparence. Une supervision nécessaire pour déterminer le nombre de séances sur un de ces appareils mais aussi pour évaluer avec la personne les attentes de celle-ci. C'est pour cela que les appareils BTL ne sont proposés qu'à des établissements qui offrent cette supervision.

Gain de temps, résultats efficaces et rapides, pour les personnes qui souhaitent investir dans une amélioration de leur apparence et de leur silhouette sans être prisonnières de nombreuses, longues et fastidieuses séances. Les appareils BTL offrent des solutions performantes et fort intéressantes à considérer.

La liste des établissements qui utilisent les appareils BTL

est disponible sur le site btlquebec.com.