confortables et écologiques pour bien dormir

Bleu.eco fabrique des matelas écologiques de grande qualité, faits entièrement à Saint-Hyacinthe et principalement offerts en ligne. Dans un marché dominé par de grands manufacturiers, l’entreprise québécoise mise sur sa mission écologique via le numérique.

Avec Bleu.eco, pas question de passer vos nuits sur un matelas et avec des oreillers qui ne vous donnent pas le confort optimum. Les matelas et oreillers sont confectionnés avec des mousses de haute qualité, qui éliminent les points de pression, et vous procurent le support nécessaire pour les régions cervicale et lombaire!

Fondée en 2006, l'entreprise familiale (devenue experte dans l'utilisation des mousses) confectionne des matelas aussi écologiques qu'uniques. Les mousses utilisées sont conçues à partir de matières premières naturelles et la housse est en coton organique. Grâce à leur système multicouche révolutionnaire, les Matelas Bleu.eco s'adaptent à tous les types de dormeurs et assurent un alignement optimal de la colonne vertébrale. Leur durée de vie dépasse de beaucoup les normes de l'industrie, sans subir de faiblesse au niveau du bassin.

Justin Lapointe, vice-président des Matelas Bleu.eco et responsable du marketing de l’entreprise insiste : «carboneutres et véganes, les mousses du matelas et les housses de recouvrement ne contiennent aucun agent ignifuge, ni halocarbure (CFC-HCFC), Ces matières sont souvent utilisées dans la fabrication des matelas, mais elles sont nuisibles pour notre santé et pour l’environnement». La compagnie a le souci de réduire son empreinte écologique, pour chaque matelas vendu, Matelas Bleu.eco plantera 3 arbres au Québec.

L’entreprise propose 3 matelas, qui ne vont pas s'affaisser prématurément dans la région du bassin. Le Topaze, avec ses trois couches de mousse écologique (dont une à mémoire de forme), offre un soutien et un confort époustouflant. Son support aide à relâcher les tensions musculaires laissant votre corps détendu et vivifié; prêt à s'ouvrir au monde et à une autre journée. Le Bleueco, il est fait de 4 couches de mousses écologiques à très haute densité. Il fait déjà le bonheur de milliers de personnes et sa réputation est bien établie, ce qui en fait une référence en matière de confort. Il sera parfait pour vous si vous êtes à la recherche d’un excellent support, tout en vous assurant le summum du confort en surface. La couche supérieure est composée de GelFlex Plus ventilé et frais, synonyme d'un confort suprême. Le 100% latex Talalay, il offre une sensation indescriptible de support et de fraicheur. On ne se sent pas du tout enfoncé dans le matelas, mais supporté par une discrète poussée verticale. Le 100% latex Talalay est fait en grande partie de lait d'hévéa, une sève naturelle récoltée de façon responsable dans les forêts de l’hémisphère sud, dans des conditions écologiques semblable à celles des érablières du Québec.

Vous pouvez aussi vous procurer des matelas spécialement conçus pour les enfants ou les bébés. Vous pouvez même personnaliser votre matelas selon vos besoins c'est moins dispendieux et plus simple que ce que vous croyez! L’entreprise peut ainsi fabriquer des matelas bariatriques, des matelas adaptés, des matelas sur mesure avec ou non une bande de renforcement ou une zone de réduction de pression, en moitié-moité ou adapté aux plus fortes statures, des matelas pour VR ou pour camions, matelas médicalisés, etc.

Une fois le matelas acheté en ligne, il ne vous reste plus qu’à attendre 48 heures et votre matelas vous sera livré dans une boîte, une belle grosse boîte. Même si le matelas est lourd (en moyenne 80 livres : symbole de haute qualité!) il se déroule facilement et reprend sa forme instantanément. Vous serez prêt à dormir immédiatement.

Si, pour vous, acheter un matelas en ligne sans l’essayer, c’est tout de même un peu insécurisant, sachez que Matelas Bleu.eco fait tout pour vous rendre plus à l’aise avec cette méthode. Elle vous offre une période d’essai de 100 nuits (donc vous ferez votre essai dans le confort de votre foyer, rien de plus concluant) : « les matelas sont conçus pour offrir un confort universel et cette période d’essai est là pour vous permettre de le tester. Par ailleurs, le site web comporte une foule d’informations détaillées et nous avons un excellent service téléphonique, les conseillers bien formés se feront un plaisir de répondre à toutes vos questions », rappelle Justin Lapointe.

Vous pouvez aussi visitez la salle de montre située au

5470, rue Martineau, Saint-Hyacinthe, QC, J2R 1T8