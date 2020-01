Appel de candidature pour les Phénicia 2020

La Chambre de commerce LGBT du Québec (CC-LGBT-Q) vient d’annoncer l’ouverture de la période de mise en candidature pour les Phénicias 2020 qui seront décernés le 21 mai prochain à la salle du Parquet de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Pour cette 16e édition, la CC-LGBT-Q vous invite à déposer une ou plusieurs candidatures, d’ici le 15 mars 2020, dans les catégories « Entrepreneuriat », « Innovation », « Carrière » et « Allié(e) individu entreprise ».

Lancé en 2004, par la Chambre de commerce gaie du Québec (aujourd’hui la Chambre de commerce LGBT du Québec), le Phénicia est l’évènement phare de la communauté d’affaires LGBT. Chaque année, cette soirée de prestige met en lumière la réussite et l’implication exceptionnelle d’entreprises et d’individus ayant contribué au rayonnement et au développement de la communauté lesbienne, gaie, bisexuelle et transidentitaire tant sur le plan économique que social. Valoriser l’entrepreneuriat, l’innovation, la créativité et l’implication qui caractérisent ces leaders en leur offrant un moment privilégié afin de les honorer et de les applaudir est l’essence même de ce gala riche en émotions et en couleurs. Depuis toutes ces années, les récipiendaires ont été et demeurent des inspirations pour celles et ceux qui suivent leurs pas dans le monde des affaires et du travail. Rappelons que cette soirée réunit habituellement environ 300 convives venant célébrer les nommés et lauréats des Phénicias 2020 dans les différentes catégories, ainsi que le lauréat du Grand Phénicia pour sa contribution exceptionnelle aux communautés socioéconomiques LGBT. C’est donc un rendez-vous incontournable que celui du 21 mai 2020 à la salle du Parquet de la Caisse de dépôt et placement du Québec.!

Pour vous procurer les formulaires de candidature :