Le carnaval de Québec, du 7 au 16 février

Le Carnaval de Québec propose aux milliers de visiteurs un vaste éventail d'activités pour tous les goûts et âges : défilés de nuit, sculptures sur neige, course de canot à glace et Palais de Bonhomme. Et, pour le 66e Carnaval de Québec, qui se déroulera sur 10 jours, du 7 au 16 février 2020, la fête s’amplifie. On compte une soirée hip-hop en ouverture, un nouveau site de glisse pour les grands, un Camp à Jos toujours plus déjanté, le retour de la soirée électro et beaucoup plus attendent les visiteurs. Parmi les nouveautés, Pixel offre une expérience immersive qui vous plonge dans un monde complètement réservé au plaisir de jouer. Les jeux d’arcade des décennies 80 et 90 servent de trame de fond à un univers narratif qui se déploie en cinq tableaux. Cette salle de jeux délirante a tout pour générer le plaisir de se réunir et de jouer. Glissez dans La Débarque, une piste de 300 pieds de longueur incluant un virage. Venez affronter cette descente électrisante entre amis ou en famille! Notez que l’Effigie, qui donne accès aux activités des trois sites carnavalesques et aux événements musicaux, est en prévente dès maintenant en ligne et dans les succursales Couche-Tard participantes au coût de 10$.