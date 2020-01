Drum Tao 2020 : un kaléidoscope de couleurs et d’émotions

Grand retour à Montréal de TAO, la troupe japonaise d’artistes-percussionnistes qui a véritablement fait sensation lors de ses précédentes visites à la Place des Arts.

Ces femmes et ces hommes exploitent leurs ressources à fond dans une toute nouvelle production hautement physique, tablant à la fois sur le grand déploiement, une chorégraphie inspirée des arts martiaux, des costumes ultramodernes et des supports visuels étonnants

TAO est un groupe de batteurs japonais spécialisés dans l'instrument traditionnel qu'est le taiko. Le son du taiko marquait la fin des guerres, invoquait les bienfaits des dieux sur les récoltes et occupait une place de choix dans la musique de la cour impériale. Aujourd’hui encore, au Japon, à l’occasion des festivals, le rugissement des énormes tambours résonne partout. On estime à plus de 8000 le nombre de groupes pratiquant le taiko au Japon. La troupe TAO, l’une des plus célèbres hors du Japon, s’est formée en 1993 à l’initiative d’Ikuo Fujitaka. Ce dernier a développé une discipline de vie et un programme d’entraînement très strict afin de créer un spectacle à la fois très physique, d’une grande précision, mais aussi très poétique. Cela dit, l’approche de TAO n’est pas traditionaliste, intégrant des influences des arts théâtraux et circassiens, des costumes flamboyants et bien d’autres caractéristiques, allant des compositions à la performance. La troupe TAO a développé, au fil des ans, un univers unique, proposant un divertissement artistique moderne et de haut niveau, fondé sur l’intemporel art traditionnel du tambour japonais. Depuis ses débuts, la troupe s’est produite sur les scènes du monde entier et plus de 8 millions de spectateurs ont vu et apprécié les différentes productions de TAO. Et le tout nouveau spectacle, DRUM TAO 2020, qui s’arrêtera à Montréal le 25 février, remportera sans nul doute l’engouement du public montréalais.

Les spectacles de TAO savent trouver l’équilibre entre nouveauté et «classique», entre modernité et traditionnel. Les néophytes découvriront des codes de la culture japonaise tandis que les plus expérimentés du genre se nourriront de nouveaux éléments et pourront apprécier pleinement la maîtrise exceptionnelle des tambours de toutes tailles.

Tout au long du spectacle, les tambours rugissent et retentissent, faisant voler et danser les membres du groupe. Ceux-ci offrent un véritable spectacle physique, digne des plus grands artistes et athlètes. Ils se dévoilent à nous, tantôt virils et pleins de vitalité, tantôt sensibles et poétiques, autant les femmes que les hommes d'ailleurs, dans une symbolique empreinte de modernité. Leurs sourires ne sont pas simulés : on ressent leur joie d'être sur scène, leur plaisir à jouer et leur camaraderie. Leur performance est le miroir de leurs origines, offrant un kaléidoscope de couleurs et d'émotions, mêlant la si caractéristique «hospitalité à la japonaise» et le côté décalé.

On sent le travail de plusieurs années et le dévouement à leur art par leur coordination sans faille, la puissance de leurs coups sur les taiko, autant que leur maîtrise des grands tambours que des plus modestes instruments à cordes, comme le koto.

Avec ce spectacle, attendez-vous à d’incroyables corps athlétiques et des costumes contemporains combinés à l’explosif tambour taiko, dans à une chorégraphie innovatrice qui démontre un extraordinaire amalgame de précision, d’énergie et d’endurance.

Drum Tao 2020, le 25 février 2020 à la Salle Wilfrid-Pelletier