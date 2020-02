Les deux-tiers des tchèques soutiennent la légalisation du mariage gai

Le soutien à l'égalité du mariage progresse en flèche en République tchèque avec environ les deux tiers de la population soutenant le mariage homosexuel, selon un récent sondage.

Les résultats de cette enquête d'opinion sont encourageants. Ils indiquent clairement que la majorité des citoyens tchèques soutiennent les droits LGBT.

Ils sont publiés alors qu'un projet de loi visant à légaliser le même mariage a été présenté à la Chambre des députés en 2018 et reste en souffrance depuis.

Le gouvernement a annoncé son soutien au projet de loi prévoyant de légaliser le mariage entre personnes de même sexe, mais il est allé de report en report à cause des opposants au mariage gai qui ont multiplié les délibérations visant à retarder son adoption qui n'a pas été discutée depuis début 2019.



Le soutien à l'égalité du mariage est clairement réparti entre les jeunes et les citoyens tchèques plus âgés, mais le résultat le plus surprenant de l'enquête est l'augmentation du soutien au mariage homosexuel dans la tranche d'âge de 35 à 54 ans.

L'enquête constate également une augmentation du soutien à l'adoption d'enfants par les couples gais et lesbiens. Les défenseurs des droits LGBT espèrent que ce soutien de l'opinion permettra d'accélérer la légalisation du mariage gai.