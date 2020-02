La provocation ne passe pas très bien... sur les réseaux sociaux

Au cœur d’une controverse pour avoir suggéré d’interdire les relations de couple hétérosexuelles en raison de leur violence, la présidente de la Fédération des femmes du Québec (FFQ) a admis qu’elle était allée trop loin.

Sur les ondes de ICI RDI et sur ses comptes Facebook et Twitter, Gabrielle Bouchard a reconnu qu’elle avait été «extrêmement maladroite» et a «présenté [d]es excuses pour cette publication qu’[elle] voulait sarcastique».

Rappelons qu’elle a provoqué un tollé le 28 janvier au matin en écrivant sur son compte Twitter :

«Les relations de couple hétérosexuelles sont vraiment violentes. En plus, la grande majorité sont des relations basées sur la religion. Il est peut-être temps d'avoir une conversation sur leur interdiction et abolition.»

Le message, publié en son nom personnel, était suivi d’un autre message qui précisait le message qu’elle désirait envoyer :

«J'ai votre attention? Les féminicides [sont] un enjeu à prendre au sérieux. Ce n'est pas un "drame familial". Les "bons gars" tuent aussi. La déshumanisation des femmes autochtones et des femmes dans l'industrie du sexe tue. Les femmes au Leclerc [l’établissement de détention] sont traitées de façon inhumaine. »

En quelques heures, ces déclarations ont soulevé une vague de protestations de la part de politiciens, de membres de la FFQ et de chroniqueurs, et ce, autant pour les propos tenus que pour la façon dont Gabrielle Bouchard les a utilisés pour attirer l’attention. Le comportement de la présidente de la FFQ a été jugé par plusieurs indigne des fonctions qu'elle occupe à la tête de la FFQ.

Interpellée par cette controverse impliquant sa présidente, la Fédération des femmes du Québec a déclaré qu'elle «ne partageait pas le point de vue exprimé par Gabrielle Bouchard sur son compte personnel. Ces propos ont suscité à juste titre beaucoup de réactions », a reconnu la FFQ.

La Fédération des femmes du Québec, son conseil d’administration, son équipe et ses membres n’endossent pas ces propos qui ont été émis en son propre nom et non au nom de l’organisation , a pris soin de préciser l'organisme sur son compte Twitter.

Gabrielle Bouchard a pris l’habitude de lancer des commentaires provocateurs sur Twitter pour susciter le débat et attirer l’attention. Et elle n’en est pas à sa première controverse depuis son élection à la tête de la Fédération des femmes du Québec, que certain-e-s chroniqueur-e-s — dont Denise Bombardier — ont vivement critiquée, parfois de manière transphobe.

Bien que l’intention de la présidente de la FFQ était «de souligner les dissonances sociales entre certains groupes de femmes et les actions qu’on prend avec elles et certains autres groupes avec lesquels on ne prend pas les mêmes types d’actions», il faut se rendre à l’évidence que peu de gens semblent avoir saisi son intention réelle.

En entrevue à l’émission La Joute, Mme Bouchard a reconnu avoir fait une «erreur de jugement».

«Le “tweet” a mal adressé les enjeux dont je voulais parler, a-t-elle dit. Je pense que c’est la preuve qu’on doit tourner ses pouces sept fois avant de “tweeter”… Peut-être plus dans mon cas.»

En juin dernier, on se rappellera notamment qu’elle avait aussi créé la controverse avec la publication sur ses comptes personnels Twitter et Facebook, d’un message invitant à un débat sur la « vasectomie obligatoire à 18 ans ». La Fédération des femmes du Québec avait dû rajuster le tir et préciser que la proposition de sa présidente n’était qu’une simple provocation et qu’elle avait lançée ça, «en réponse aux récentes attaques contre le droit à l’avortement des femmes ici et ailleurs», assurant «n’avoir aucune intention de demander la vasectomie obligatoire pour les hommes âgés de 18 ans».

Le 12 novembre dernier, Mme Bouchard avait de nouveau suscité les réactions et les attaques des chroniqueurs des médias québécois en écrivant sur Facebook, à l’occasion de la campagne «Mon coton ouaté, mon choix» en appui aux choix vestimentaires de la députée Catherine Dorion à l’Assemblée nationale, le tweet suivant :

«Le coton ouaté, c'est cute... mais le voile, c'est vraiment "badass". Mardi prochain, portez le voile. »

Un commentaire considéré par plusieurs comme une prise de position de la FFQ en faveur du port du voile islamique et sur lequel Mme Bouchard a aussi dû s'expliquer.

En entrevue à l’émisison de radio Masbourian, l'ancienne présidente du Conseil du statut de la femme Julie Miville-Dechêne s'est désolée que le tweet de la présidente de la Fédération des femmes du Québec – qui suggérait d'interdire les relations de couple hétérosexuelles – détourne l'attention des citoyens d'un sujet incontournable, c'est-à-dire les féminicides.

«Le véritable sujet qui doit nous rassembler, nous, les féministes, c’est que c’est inacceptable qu’on donne en pâture une femme et que la commission de libération conditionnelle trouve tout à fait convenable qu’un ex-détenu ait pour proie une prostituée.» — Julie Miville-Dechêne, sénatrice indépendante et ancienne présidente du Conseil du statut de la femme

Ce week-end, Boucar Diouf dans une excellente chronique (sur la disparition du chromosone Y), revenait, lui aussi, sur les tweets controversés de Gabrielle Bouchard :