Le 3 est à l’honneur en actualités musicales

L'année débute en rut musical aux fusions de toutes sortes pour créer un monde aux ondes colorées. N'importe quoi mais ça fonctionne. Ce mois-ci

Le duo Pet Shop Boys (Neil Tennant et Chris Lowe) présente son nouvel opus HotSpot, album aux grooves synthés-magnétiques enrobés de beats disco-floridiens bref de la classe pour amateurs de pistes de danse. Écrit et enregistré par le duo à Berlin et Los Angeles, ce magnifique album a été produit et mixé par nul autre que Stuart Price (Madonna, New Order, Scissor Sisters, The Killers, etc). Voici le 3e album produit par Stuart après Electric (2013) et Super (2016). De l'électro-pop à son meilleur incluant dix titres dont figure le premier extrait Dreamland, avec comme invité Years & Years, le second Burning The Heater (avec la participation de Bernard Butler à la guitare) et le tout nouveau simple (version cd ou vinyle) Monkey Business qui contiendra deux remixes, celui de Prins Thomas et l'autre de dj Friend Within, avec en bonus une pièce inédite At Rock Bottom. Du luxe pour la piste de danse.C'est finalement Billie Eilish qui va écrire et interpréter le générique du prochain film de James Bond No Time To Die et sera produit par son frère Finneas. La bande originale sera quant à elle supervisée par Hans Zimmer. Ça promet!

La québécoise Geneviève Leclerc présentera Les Duos de Gen le 7 février prochain. Pour ce 3e album, elle y dévoilera 12 duos intimistes avec de merveilleux interprètes (Marie-Elaine Thibert, Eric Bernier, Lulu Hughes, etc). Ce partage de créativité apporte un regard différent sur des classiques de chansons (La Vie En Rose, Une Histoire d'Amour, Creep, Le Monde Est Stone, etc). Les duos de Gen c'est 12 relectures qui invitent à une seconde chance d'une première impression.

Nouvelle sensation du moment, Kaytranada présen-te Bubba, deuxième opus pour ce beatmaker montréalais, réalisé avec 3 collaborateurs de haut calibre tels Pharell Williams, Estelle et Tinashe. Ce long-jeu chaleureux aux accents hip-hop vous fera tomber de votre chaise.

La vedette pop Selena Gomez lancera sa 3e galette musicale ce mois-ci sans tambours ni trompettes. Intitulé Rare ce "pump up the jam" parlera de ses péripéties des dernières années. Ben coud'on, ça peut pas être pire que Justin Bieber et son Yummy, une piètre pièce tombée de son album à paraître ou disparaître, c'est selon. Première chanson solo en 3 ans pour la star (remarquez le chiffre 3 revient souvent dans cette chronique). Du r&b très conventionnel aux paroles quasi-insignifiantes. Et que dire du videoclip, oh la la! Ça tourne dans tous les sens, couleurs fushias batardes pop-bonbon, pitounes et pitous dansant sur la table à Justin comme des poules pas d'têtes, s'ensuit une orgie de mal bouffe présentée sur la fabuleuse table ronde de ce fast food oriental (pis on l'sais pu où s'qu'on est rendu), ça tourne vite en rond autour de Justin et de ses sucreries violacées, vertes et roses, caméra virevoltant dans tous les sens, hip hop, trip hop, et hop, le mal de coeur te pogne, pis ça cogne... au final Bieber se retrouve seul pis on ferme les lumières. À étudier pour le prochain cours.

Préparez-vous à recevoir le 3e album de Poppy, jeune chanteuse américaine âgée de 25 ans qui suit les traces de Billie Eilish sans avoir d'étiquette de ceci ou celà. Ces premiers albums Poppy et Computer tiennent autant de la pop, de l'électro que du rock. Sur I Disagree, Poppy surprend avec une sonorité pop aux influences heavy metal. À écouter: Meat.

C'est finalement Shakira qui jouera à la mi-temps au SuperBowl le 2 février... une prestation livrée par une latina en pleine possession de ses moyens... Ça va exploser!

Le trio Wilsen basé à Brooklyn dévoile un nouvel extrait Feeling Happy tiré de son nouvel album Ruiner (à paraître à la fin de février). C'est vers l'acceptation de soi que ce dirige cet album pop-folk ainsi que faire confiance à ses instincts et comme déclare la chanteuse «être réservée n'est pas un défaut dont il faut se débarrasser». Voilà de la pop émotive, intelligente et festive.

Le retour de Florence K: elle a choisi la grande fête de l'amour pour lancer un tout premier album en français. Son disque éponyme sera disponible dès le 14 février prochain. D'ici là je vous propose d'écouter sa reprise de I Feel Love (Donna Summer) tirée du film Funkytown. Elle peut aussi faire de la bonne disco, la madame.

Vingt-cinq ans après son succès de Jagged Little Pill, Alanis Morissette refait surface avec un nouvel opus et une tournée nord-américaine. À ne pas manquer.

David Byrne, l'ancien leader des Talking Heads, lance son nouveau matériel Utopia qui sera revu et corrigé à Broadway. À suivre! Burning Down the House!

Moby annonce un nouvel album pour le mois de mars All Visible Objects. En attendant regardez la vidéo Power Is Taken concocté avec la participation de DH Peligro du groupe punk-rock Dead Kennedys. Vidéo déjantée, mélange de surnaturel et fin du monde, délire collectif, absurdité politisée... un branle-bas de combat aux touches de pression vs pouvoir et vidéo d'art où l'animation tient place de caractère gras. Cette pièce tient de la musique électro-industrielle aux sonorités vintage se situant entre Faithless et Front 242.

Le festival classique hivernal, c'est 3 jours de musique à la Beethoven (du 31 janvier au 2 février) avec l'Orchestre symphonique de Laval, le chef Alain Trudel, le pianiste Charles Richard-Hamelin et plus de 100 choristes. Au programme quelques symphonies de Beethoven enrobées d'une foule d'acti-vités dans tout Laval pour toute la famille. Un bel événement.