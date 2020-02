L’apprenti sexologue Otis Millburn reprend du ser-vice. La saison 2 de Sex Education est enfin offerte sur Netflix. Au début de 2019, cette série qui parle de sexe de manière positive est devenue un phénomène dans le monde entier.

Otis (Asa Butterfiel), 16 ans, vit avec sa mère un peu envahissante, Jean (Gillian Anderson), une sexothérapeute, et passe tout son temps avec son meilleur ami Eric (Ncuti Gatwa), un ado gai d’origine ghanéenne, à la personnalité flamboyante. Le héros se lance avec Maeve (Emma Mackey), une rebelle asociale mais brillante, dans un business particulier : il se met à conseiller les élèves de son école secondaire sur leur vie sexuelle, en échange d’argent. À travers les « cas » traités par Otis et les tribulations des personnages, la première saison abordait la masturbation, le vaginisme, les difficultés à atteindre l’orgasme, le sexe lesbien, le consentement ou la communication entre partenaires sexuels. Sans oublier les sujets classiques des séries «jeunes-adultes» comme la pression subie par les étudiants, la relation aux parents ou l’importance de s’affirmer. Une série aux allures rétro pourtant résolument moderne et inclusive, teintée d’un humour «british» bienvenu.

La première saison a été visionnée au complet par près de 40 millions de foyers dans le monde pendant les quatre premières semaines. Dans la saison 2, on retrouve les étudiants de Moordale au début d’une nouvelle année : Otis explore ses nouvelles pulsions avec Ola qui tente de se faire des amis. Eric flashe sur un nouvel élève français, Rahim (le très mignon Sami Outalbali), Maeve fait face à l’arrivée de sa mère, Jackson est toujours sous pression, Aimee réfléchit à son futur et Adam fait ses débuts à l’école militaire. Quant à Lily, elle réalise la pièce de théâtre de l’école. Une épidémie de chlamydia vient cependant tout chambouler et forcer les adultes à se questionner sur la manière dont ils parlent de sexe aux ados. La saison 2 de Sex Education s’intéresse d’ailleurs un peu plus aux relations, à la vie sexuelle et aux aspirations des professeurs et des parents d’élèves, confirmant qu’elle s’adresse aussi bien aux adolescents qu’aux adultes. Surtout, cette saison laisse plus de place à d’autres orientations et pratiques sexuelles, à l’amitié entre filles, et développe ses personnages secondaires. Sex Education poursuit donc ce qui fait son originalité dans les fictions pour ados, et continue de s’efforcer à refléter la diversité de la société… Et du sexe.

« La plupart des personnages viennent de ma vie, des gens que je connais, affirmait fin novembre à Fugues la créatrice de la série, Laurie Nunn. Il y a des personnes diverses dans ma vie, cette représentation dans la série était logique. » Les personnages de Sex Education sont en effet de couleur de peau, de genre et d’orientation sexuelle différentes, et la série donne une voix à des vécus très différents. Si les personnages de la série sont rapidement identifiés comme des « types » particuliers (le geek, le sportif, la rebelle, le jeune gai, la jolie fille, etc.), Sex Education prend un malin plaisir à montrer qu’ils sont plus que ce que l’on croit… Et à les laisser s’émanciper. Le personnage de Lily, est une version « rafraîchissante » de la fille bizarre, qui ici assume complètement ses goûts et son plaisir – de manière encore plus enthou-siasmante dans cette deuxième saison. Les perspectives nouvelles, la diversité ethnique, les sujets qu’elle aborde, tout cela explique pourquoi la série a été si bien reçue, estime Ncuti Gatwa, l’interprète d’Eric. J’aurais adoré voir une série comme Sex Education quand j’étais jeune.» L’acteur raconte d’ailleurs recevoir des messages « venus du monde entier. Des gens qui me disent à quel point la série les a aidés à être qui ils voulaient. J’ai, par exemple, beaucoup de messages de gens qui vivent dans des pays où être gai est illégal. »

Ces messages, qu’il s’agisse de témoignages ou de remerciements, les acteurs et actrices de la série en reçoivent tous. Signe, peut-être, que Sex Education a réussi sa mission : permettre aux spectateurs de se sentir représentés.