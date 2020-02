Dans ce premier recueil, Alexandre Rainville aborde un sujet relativement inhabituel en poésie, soit les luttes de la communauté gaie pour l’obtention d’une équité de droit pleine et entière.

Il jette également un regard critique sur certains poncifs hétéronormatifs qui biaisent parfois notre compréhension de ce qui est dit « normal », notamment dans le cadre des relations amoureuses. Texte engagé, Le silence de nos gémissements porte un regard incisif et lyrique, mais toujours pertinent, sur nos luttes passées et à venir. À noter, en fin d’ouvrage, un bref essai sur l’autodafé des livres de Magnus Hirschfeld dans l’Allemagne nazie des années 1930, de même que son pendant contemporain. « Certains diront que nous avons bien le droit de boire maintenant / mais pour tous les droits que nous avons / combien de regards croches / qui menace de rire / de nous dire de prendre avec humour / le prochain coup dans la gueule Alors nous buvons / une fois par plaisir / pour toutes ces fois / où nous le faisions pour le courage que ça nous donnait ».