Des antiviraux contre le VIH testés dans un mix contre le coronavirus

Des médecins thaïlandais ont annoncé dimanche avoir expérimenté avec un certain succès sur des patients atteints d'une forme sévère de coronavirus 2019-nCoV un cocktail de médicaments contre la grippe et le VIH.

Les premiers résultats de ce traitement expérimental montrent une amélioration notable de l'état des malades 48 heures après leur médication, a dit à des journalistes le Dr. Kriangska Atipornwanich, spécialiste des affections pulmonaires à l'hôpital Rajavithi, à Bangkok.

Parmi les patients traités, une ressortissante chinoise de 70 ans originaire de Wuhan, l'épicentre de l'épidémie, qui avait été testée positive au coronavirus il y a dix jours. Le traitement combine deux molécules utilisées contre le VIH, le Lopinavir et le Ritonavir, et l'Oseltamivir, un médicament utilisé pour la prévention et le traitement des grippes A et B.

«Il ne s'agit pas du traitement miracle, mais l'état des patients s'est considérablement amélioré. Après 48 heures, les résultats des tests sur des cas positifs il y a dix jours se sont avérés négatifs», a dit le Dr. Atipornwanich. «Les perspectives sont bonnes, mais nous devons conduire plus de recherches pour déterminer si cela peut être un traitement standard», a-t-il expliqué.