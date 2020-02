En Californie, un militant LGBT gracié 33 ans après sa mort

Arrêté en 1953 pour avoir eu des rapports sexuels avec des hommes, l’activiste Bayard Rustin a été gracié par le gouverneur de l’État de Californie 67 ans plus tard. Une décision posthume qui devrait s’inscrire dans un mouvement plus large de réhabilitation des militants qui ont combattu pour les droits des LGBT.

“En Californie et à travers tous les États-Unis, par le passé, des accusations comme le vagabondage ou la sodomie ont été utilisées pour cibler injustement des lesbiennes, des gais, des bisexuels, des transgenres et des queers. Les forces de l’ordre et les procureurs ont spécifiquement ciblé des individus et des communautés pour des poursuites pénales. Mais aujourd’hui, en tant qu’État allié des LGBT, la Californie tourne la page des torts historiques.”