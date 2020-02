L'affaire du «pire violeur de l'histoire» ravive l'homophobie en Indonésie

Plusieurs défenseurs des droits de l’homme s’inquiètent de l’impact sur la vie des LGBT dans l’archipel de 260 millions d’habitants d’un récent fait divers hors-normes en Angleterre mettant en cause un indonésien.

Le 6 janvier dernier, à Manchester, Reynhard Sinaga écopait de la prison à vie. Cet étudiant postgrade avait été reconnu coupable d’une incroyable série de viols : au moins 159 jeunes hommes, abordés en état d’ivresse alors qu’ils sortaient de night-clubs, puis drogués à leur insu et abusés dans le studio du trentenaire.

Si le retentissement du procès du «pire criminel sexuel de l’histoire du Royaume-Uni», a été planétaire, il a été particulièrement fort dans le pays dont Reynhard Sinaga est originaire, l’Indonésie. Au point d’avoir des implications pour la communauté gaie locale. Dans sa ville d’origine, Depok, près de Jakarta, le maire Mohammad Idris a annoncé des raids visant la communauté LGBT et l’ouverture de «centres de réhabilitation» pour cette population. On ignore toutefois si ces annonces se sont concrétisées.

«Des dirigeants régionaux et des maires ont mis en place des politiques de discrimination à l’égard des groupes LGBT. Ils portent atteinte à leurs droits au nom des valeurs familiales», a expliqué Beka Ulung Hapsara, responsable de la Commission nationale indonésienne des droits de l’homme, à Al-Jazeera. Il a regretté «l'obsession» de l’homosexualité ravivée par l’affaire Sinaga, qui détourne l’attention du vrai problème soulevé par le cas : celui des viols.

L’homosexualité n’est pas illégale en Indonésie, mais les LGBT de cet immense archipel à majorité musulmane y vivent sous la menace croissante d’une criminalisation souhaitée par une partie de la classe politique. À l’heure actuelle, seule la province d’Aceh, où la charia est en vigueur depuis 1999, punit l’homosexualité entre adultes consentants. Ceux-ci encourent une peine de flagellation.

Human Rights Watch et d’autres ONG dont s’inquiètent d’une hausse des attaques et des cas de harcèlement visant la communauté LGBT indonésienne, notamment des descentes de police arbitraires contre des lieux publics et des domiciles, parfois avec le soutien de militants islamistes. Cela complique notamment la lutte contre le VIH auprès de la population gay, où le nombre d’infections a été multiplié par cinq depuis 2007.

Cette situation se ressent jusqu’au paradis touristique de Bali. Peu après que l’affaire Sinaga a éclaté, un guesthouse gay a été fermé et trois autres établissements de Seminyak inspectés par la police. L’administration locale les suspecte de contrevenir aux «normes sociales et religieuses». L’activiste Arya constate que la vie LGBT, déjà assez discrète dans l’île à majorité hindoue, devient de plus en plus précaire. «À Bali, on n’a jamais eu de problèmes avant, mais on voit des campagnes hostiles se multiplier sur les médias sociaux. On ne sait pas qui est derrière, mais ils utilisent en général la religion pour justifier leur haine».