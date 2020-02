Une première fierté LGBT musulmane se tiendra à Londres

Le groupe musulman LGBT Imaan a annoncé la tenue du tout premier festival de la fierté LGBT musulmane au Royaume-Uni.

L'événement aura lieu à Londres le samedi 11 avril, a annoncé le groupe Imaan sur les réseaux sociaux.

«Ça arrive! Nous avons fixé la date du premier événement Muslim Pride. Les billets seront en vente dans deux semaines!», a communiqué l'organisation sans préciser où aura lieu cette Fierté londonienne.

La Muslim Pride réunira les personnes confrontées à des abus homophobes, transphobes et islamophobes. Le groupe a lancé des appels aux arabophones queer, aux praticiens du bien-être et aux prestataires de services intéressés à participer à des tables rondes.

L'événement comportera des débats, des conférences, des rendez-vous artistiques, de la culture et de l'histoire - une première pour les musulmans LGBT.

«Souvent, les musulmans LGBT sont à la fois victimes de l'islamophobie et de l'homophobie, nous voulons donc fournir un espace sûr et inclusif où les gens ont l'impression qu'ils n'ont pas à choisir entre les identités et qu'ils peuvent être LGBTQI et musulmans sans pression de ceux qui disent le contraire», expliquent les organisateurs.

Le groupe a invité l'actrice queer Jameela Jamil, qui vient d'une famille à moitié pakistanaise mais qui n'est pas musulmane.