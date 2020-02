Natista, planifications d'événements

L’équipe de Événements Natista œuvre dans l’industrie de la planification de mariage clés en main et d’événements en tous genres depuis 20 ans. Elle planifie et coordonne entièrement (ou en partie) vos petits et grands événements, tel que des rassemblements pour le domaine corporatif, les enterrements de vie de jeune fille ou garçon, les fiançailles, ou même préparer votre lune de miel.

Basé à Montréal, Événements Natista peut prendre en charge l’organisation de vos événements partout au Québec, au Canada, aux États-Unis, et même à l’international grâce au soutien de l’agence de voyages Exotentik. Natista offre des services divers se rapprochant de ce que les concierges hôteliers dispensent à la clientèle, comme des références de lieu, de salles de réception, restaurants et traiteurs et toutes les bonnes adresses pour personnaliser votre célébration.

À titre d’exemple, ils ont collaboré à la tenue du cocktail dinatoire de Mclaren Mercedes à la salle Le Parquet de l'Édifice Jacques Parizeau lors du Grand Prix de la Formule 1.

Ils vous proposent de dénicher pour vous les fournisseurs qui sauront faire de votre événement un succès inoubliable, à commencer par le célébrant, la location de salle(s) ou de lieu(x), les services d’un traiteur, les fournisseurs de mobiliers, d’accessoires et de décorations, le choix des alliances ou d’autres bijoux, l’achat et la location de vêtements adaptés comme les robes de mariage, les tuxedos ou d’autres tenues qui vous feront rêver.

