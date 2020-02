L’humanité et la générosité d’un grand danseur : Olivier Dubois

Difficile de résumer le spectacle Pour sortir au jour d’Olivier Dubois actuellement à l’Agora de la danse. D’une part pour ne pas dévoiler la surprise, d’autre part pour ne pas faire tomber le soufflé, merveilleux soufflé, en le réduisant en quelques mots secs, froids qui ne rendraient pas justice à l’événement que nous partage Olivier Dubois.

Si nos temps d’anxiété face à l’avenir de la planète et en la confiance du genre humain, Olivier Dubois avec son talent indéniable de danseur nous insuffle de nouveau l’envie d’y croire, de dire: oui¸ ça se peut!

Olivier Dubois est inclassable, un iconoclaste, paradoxal aussi mais profondément et sincèrement humain. L’homme se donne avec humilité, humour et autodérision parfois, mais il nous donne beaucoup en nous entraînant dans son univers, un univers qui serait aussi le nôtre si on laissait tomber tous les faux semblants qui nous constipent dans nos relations. Et cette libération passe pour Olivier Dubois par la danse.

La danse qui a fait de lui cet homme, un danseur et chorégraphe remarquable, qu’il partage avec le public, avec son corps, avec son cœur, avec ses tripes. Un moment revigorant, inspirant, élevant. Il faut absolument découvrir le talent et la belle folie communicative d’Olivier Dubois.

Pour sortir au jour, de et par Olivier Dubois, Compagnie Olivier Dubois

À l'Agora de la danse,

agoradeladanse.com