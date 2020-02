Miles Heizer en couple avec Connor Jessup

Si certains acteurs trouvent l'amour sur le tournage d'une série ou d'un film, d'autres le trouvent en dehors des plateaux. C'est notamment le cas de Miles Heizer (Alex dans 13 Reasons Why) et Connor Jessup (Tyler dans Locke & Key) ! Eh oui, les deux stars sont en couple comme elles l'ont annoncé sur Instagram !





En juin 2019, Connor Jessup postait un long message sur Instagram pour faire son coming out : «J'ai su que j'étais gai quand j'avais 13 ans, mais je l'ai caché pendant des années.»

Aujourd'hui, l'acteur de Locke & Key sur Netflix est en couple avec une vedette de 13 Reasons Why qui n'est autre que Miles Heizer, l'interprète d'Alex. Les amoureux ont profité de la Saint-Valentin pour officialiser leur relation : «Je suis en retard, mais je t'aime. Tu es gentil, tu me rends meilleur», a écrit Connor Jessup en légende d'une photo de lui et de son copain.

«Je me sentais malhonnête et mal à l'aise»



Dans une récente interview avec The Face magazine, Connor Jessup a dévoilé la raison pour laquelle il a choisi de faire son coming out :