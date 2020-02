L'identité du premier super-héros gai de l’univers de marvel enfin dévoilée

Après le film Avengers : Endgame, le Marvel Comics Universe (MCU) doit renouveler ses rangs et compte bien en profiter pour tenir une vieille promesse d’un personnage ouvertement gai.

Si les films du MCU restent à destination du grand public et ne s'intéressent pas à la vie sexuelle de ses personnages, l'univers étendu regorge de romances comme celles de Tony Stark et Pepper Potts, Peter Parker et MJ, Steve Rogers et Peggy Carter ou encore Wanda et Vision. La prochaine Phase 4 de Marvel introduira donc tout naturellement de nouvelles histoires d'amour, à la différence que pour la première fois, une relation gaie se rajoutera à cette longue liste de couples avec la sortie d'Eternals.

On savait déjà que le film de Chloé Zhao comptera dans ses rangs un super-héros homosexuel — le justicier appelé Phastos (interprété par Brian Tyree Henry) — qui sera marié et vivra en famille, comme l'avait expliqué Kevin Feige.



C'est Haaz Sleiman, l'interprète de son compagnon de Phastos à l'écran, qui a laissé échapper l'information lors d'une interview avec NewNowNext: "Oh, oui, absolument, et c'est un baiser beau et très émouvant. Tout le monde a pleuré sur le plateau de tournage. Pour moi c'est très important de montrer à quel point une famille queer peut être belle et aimante".



«Brian Tyree Henry est un acteur tellement formidable et il a apporté tellement de beauté à son rôle. À un moment j'ai vu l'enfant dans son regard, et je pense que c'est important de rappeler au monde que nous, la communauté queer, étions tous des enfants à la base. Nous oublions cela parce que nous sommes toujours dépeints comme sexuels ou rebelles. Nous oublions de connecter la part humaine» a confié l'acteur.

Les deux hommes échangeront donc un baiser à l'écran, et auront un enfant. Ce sera donc la première famille LGBT du MCU, une évolution spectaculaire par rapport au caméo de Joe Russo dans Avengers Endgame, qui incarnait un personnage gai (mais sans importance dans le récit).