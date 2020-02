Un défilé rose pour 2020 et la période des inscriptions est ouverte

Le festival Fierté Montréal célébrera sa quatorzième édition du 6 au 16 août 2020. L’édition 2019 du plus grand rassemblement des communautés de la diversité sexuelle et de genre au Canada et de la Francophonie fut un succès fulgurant avec 3,4 millions d’entrées aux 250 événements tenus dans le parc des Faubourgs ainsi que dans de multiples et différents lieux de la grande région de Montréal.

Inscriptions

Les organismes, syndicats et entreprises peuvent dès maintenant procéder à leur inscription via le site web du festival Fierté Montréal, jusqu’au vendredi 3 juillet 2020. Fierté Montréal recommande de procéder aux inscriptions le plus tôt possible, notamment pour la journée communautaire, afin de garantir son espace. L’an dernier, la journée communautaire a atteint pleine capacité avant la fin des inscriptions régulières.

Dès le 2 mars 2020, Fierté Montréal attribuera, une fois de plus, une bourse de participation aux organismes à but non lucratif LGBTQ+ montréalais ayant un budget annuel inférieur à 100 000 $. Ils se verront remettre, aux frais de Fierté Montréal, une bannière en vinyle, des chandails à leur image pour le défilé, 3 000 exemplaires de brochures promotionnelles, ainsi que d’autres surprises. D’autres informations suivront concernant le programme de bourses pour les organismes qui s’inscriront hâtivement.

Thématique

Après avoir agrémenté le boulevard René-Lévesque des six couleurs du drapeau arc-en-ciel couramment utilisées de nos jours, la thématique du défilé 2020 sera le rose, couleur qui faisait partie de la création originale de Gilbert Baker en 1978. En effet, le rose était initialement la première bande du drapeau, précédant le rouge et faisant référence à la sexualité. Toutefois, dû au manque, à l’époque, de textile de cette teinte, il a été retiré du drapeau. Cette année, le défilé de la Fierté, présenté le 16 août, sera nuancé d’une panoplie de déclinaisons liées à la thématique de la sexualité, dans le respect, le consentement et l’éloge de la diversité !

Programmation

Le festival Fierté Montréal lancera fièrement sa programmation, dont la grande majorité est gratuite, d’ici la fin juillet 2020. Marqué par le retour de spectacles favoris, le festival prévoit encore une fois une programmation d’envergure avec plus de 250 événements qui se tiendront au parc des Faubourgs, accessible à partir du métro Papineau au pied du Village, sur la scène principale TD ainsi que celle dans l’Espace Casino de Montréal. Étalés sur onze jours de célébrations, de nouveaux concepts de spectacles sont prévus et ne devraient laisser aucun des festivalier.ère.s indifférent.e.s.